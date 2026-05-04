عيسى من بكركي: لا قرارات تُتخذ في عوكر

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الأميركي في ميشال عيسى، الذي أكد بعد اللقاء دعمه للبطريرك الراعي، مشددًا على أن لبنان هو بلد العيش المشترك.



وقال عيسى إن البطريرك الراعي يضع السلام في لبنان في صلب اهتمامه، معربًا عن اعتقاده بأن لبنان ليس مقبلًا على انفجار أمني.



وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى ستتيح وضع مطالب لبنان على الطاولة، مؤكدًا أن حريصة على الحفاظ على استقلال لبنان وكرامته واقتصاده.



كما أعلن أنه سيلتقي في وقت لاحق اليوم، موضحًا أنه لا قرارات تُتخذ في عوكر، وأن المعادلة ليست بين لقاء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو الحرب.



وأضاف عيسى أنه عبّر للبطريرك الراعي عن دعمه الكامل، معتبرًا أن من يهاجمون لبنان العيش المشترك "فليبحثوا عن بلد آخر يعيشون فيه".

