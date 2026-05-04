بعد إدخال شخص إلى المستشفى في البقاع بحالة خطرة... بيانٌ لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث معه

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



1- بتاريخٍ سابق أُدخل المدعو ح. م. (مواليد 2007، سوري) إلى مستشفى ، وهو بحالة خطرة إثر إصابته بطعنة في الظهر ورضوض متفرّقة في أنحاء الجسم، وذلك نتيجة فوري حصل بينه وبين أحد الأشخاص في محلّة السهل – قبّ الياس.



على الفور، توجّهت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة إلى المكان، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمّ تحديد كامل هوّية المشتبه فيه وتوقيفه، ويُدعى:



ع. ع. م. (مواليد 1999، سوري)

وقد ضُبِط َمعه سكّين كان قد استخدمه أداة في الجريمة.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما اعترف بقيامه بأفعال مماثلة في عدّة مناطق لبنانية أخرى.



تمّ تسليم الموقوف مع المضبوط إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.



2- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة المذكورة في محلّة ، وبالجرم المشهود، كل من:



– ح. ه. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)



– ⁠س. ه. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)



– ⁠م. ه. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)



أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن ، وضبطت بحوزتهم آلة تُستَعمَل للبحث عن الذهب، رفش، وثلاثة هواتف خلويّة.



أودعوا القطعة المعنيّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.



3- وفي محلّة حشمش – ريّاق، أوقفت دوريّة من المفرزة شخصَين على متن سيّارة نوع “رابيد كانغو”، من دون لوحات، لحيازتهما كميّة من مادتي الكوكايين والماريجوانا، وهما كلّ من اللبنانييَّن:



– ع. ر. (مواليد 1978)



– إ. ش. (مواليد 1990).



وقد سُلِّما إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

