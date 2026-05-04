تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد إدخال شخص إلى المستشفى في البقاع بحالة خطرة... بيانٌ لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث معه

Lebanon 24
04-05-2026 | 05:26
A-
A+
بعد إدخال شخص إلى المستشفى في البقاع بحالة خطرة... بيانٌ لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث معه
بعد إدخال شخص إلى المستشفى في البقاع بحالة خطرة... بيانٌ لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث معه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

1- بتاريخٍ سابق أُدخل المدعو ح. م. (مواليد 2007، سوري) إلى مستشفى البقاع، وهو بحالة خطرة إثر إصابته بطعنة في الظهر ورضوض متفرّقة في أنحاء الجسم، وذلك نتيجة شجار فوري حصل بينه وبين أحد الأشخاص في محلّة السهل – قبّ الياس.

على الفور، توجّهت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي إلى المكان، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمّ تحديد كامل هوّية المشتبه فيه وتوقيفه، ويُدعى:

ع. ع. م. (مواليد 1999، سوري)
وقد ضُبِط َمعه سكّين كان قد استخدمه أداة في الجريمة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما اعترف بقيامه بأفعال مماثلة في عدّة مناطق لبنانية أخرى.

تمّ تسليم الموقوف مع المضبوط إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

2- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة المذكورة في محلّة ضهر البيدر، وبالجرم المشهود، كل من:

– ح. ه. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)

– ⁠س. ه. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)

– ⁠م. ه. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)

أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الذهب، وضبطت بحوزتهم آلة تُستَعمَل للبحث عن الذهب، رفش، وثلاثة هواتف خلويّة.

أودعوا القطعة المعنيّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.

3- وفي محلّة حشمش – ريّاق، أوقفت دوريّة من المفرزة شخصَين على متن سيّارة نوع “رابيد كانغو”، من دون لوحات، لحيازتهما كميّة من مادتي الكوكايين والماريجوانا، وهما كلّ من اللبنانييَّن:

– ع. ر. (مواليد 1978)

– إ. ش. (مواليد 1990).

وقد سُلِّما إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إستشهاد 3 عسكريين... الجيش يكشف في بيان تفاصيل ما حدث في النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود... بيانٌ لقوى الأمن يكشف ما حاول فعله بامرأة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ إيرانيّ سقط... بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في كسروان أمس
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

البقاع

القضاء

الماري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-05-04
Lebanon24
08:28 | 2026-05-04
Lebanon24
08:15 | 2026-05-04
Lebanon24
08:10 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
07:57 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24