تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الرئيس عون: استهداف العمال والعاملين في الاسعاف والصحة والاغاثة والصليب الاحمر والدفاع المدني انتهاك للقوانين
Lebanon 24
04-05-2026
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية ونيابية وديبلوماسية.
النائب ميشال ضاهر
نيابيا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب ميشال ضاهر الأوضاع العامة في البلاد والانعكاسات السلبية لاستمرار التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية والصناعية والمالية والزراعية في البلاد.
النائبة عون صليبا
واستقبل
الرئيس عون
النائبة نجاة عون صليبا وعرض معها الأوضاع العامة بالإضافة الى أوضاع المقالع والكسارات. وبعد اللقاء صرحت النائبة عون صليبا فقالت:"تحدثنا خلال اللقاء عن الاوضاع الراهنة والصعبة التي يمر فيها البلد، ونحن من الداعمين الاولين لفخامة الرئيس ولكل المواقف والاجراءات التي يتخذها. وكان لي خلال اللقاء مداخلة صغيرة حول القرار الذي اتخذ في
مجلس الوزراء
المتعلق بالمقالع والكسارات والتمديد لعملها في
لبنان
لمدة عشر سنوات إضافية، مع
العلم
انه يتم وضع ضوابط بيئية على عملها، وقد اعتدنا على عدم تنفيذها من قبل اصحاب المقالع والكسارات لسنوات. وشددت خلال اللقاء على اهمية وجود خطط كاملة متكاملة لاقتصاد مستدام دائري وليس اقتصاد "يدمر" مثل اقتصاد المقالع والكسارات، لأنه عندما ندمر الجبل من غير الممكن اعادة اعماره. "
واوضحت النائبة صليبا :"ان مساحة المقالع والكسارات في لبنان تبلغ حوالي 130 كلم2 وهي اكبر من مساحة
بيروت
وتوازي المساحات التي ينكّل بها ويدمرها العدو الاسرائيلي. وقد اشرت ايضاً الى انه عند خسارة الجبل، نحن نخسر معه تنوعا بيولوجيا كبيراً لا يقتصر فقط على خسارة الشجر والنبات والحياة الموجودة تحت الشجر، فنحن لدينا في لبنان 91 نوعا نادرا من النبات والشجر التي لا يمكن ايجادها الا في لبنان. والحل يكون عبر فتح باب الاستيراد للاسمنت ومادة الكلينكر مما يتيح فتح باب المنافسة، وبالتالي عدم السماح لثلاث شركات كبرى باحتكار السوق اللبناني. ففي
سوريا
ورغم ان مساحتها أكبر من مساحة لبنان بـ18 مرة ، فتح منذ الـ 2025 باب الاستيراد للكلينكر والاسمنت كي يكون هناك مواد كافية لإعادة الاعمار. فلا يمكن اعادة اعمار البلد عبر تدمير جبالنا لأن مساحتنا صغيرة وغير كافية لاستعمالها في هذا الامر. نحن نريد اعادة اعمار لبنان ولكن لا يمكننا تدمير الجبال للقيام بهذه العملية، ومن الضروري فتح باب الاستيراد للاسمنت ومادة الكلينكر وتنفيذ المخطط التوجيهي الذي وضعته وزارة البيئة، وعلى هذه الشركات دفع الضرائب والرسوم وبدل الاضرار البيئية الناتجة عن اعمالها والتي تتعدى 3 مليار دولار."
وسئلت النائبة عون صليبا عن رأيها بالاوضاع في ضوء آخر التطورات الحاصلة في الجنوب ومسار المفاوضات، فأشارت الى ان لدى لبنان فرصة حالياً ليتكاتف الجميع مع بعضه البعض للوصول الى الخلاص. والرئيس عون يشدد على الوحدة الوطنية و يحاول التوفيق بين مختلف الافرقاء كي نكون اقوياء في الداخل لنتمكن من مواجهة عدو لا يوقف التدمير والتخريب والتهجير، ولذلك نحن امام تحديات كبيرة ونجدد التشديد كما قال فخامة الرئيس على الوحدة الداخلية التي هي الخلاص الوحيد ليتمكن لبنان من اعادة النهوض ومواجهة التحديات الخارجية."
ورداً على سؤال، اشارت النائبة عون صليبا الى"اننا نعلم ان "
حزب الله
" لا يلتزم بقرارات الحكومة، كما انه يخوّن رئيس الجمهورية، وهذا يعني ان لدينا تحدياً كبيراً، وعلينا ان نقول للحزب أنه من المفروض ان تلتزم بالقرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وهذا يعتبر تحديا، لأن الرئيس عون مصمم على استكمال المسار الذي وضعه لخلاص لبنان."
سفير لبنان في ليبيريا
واستقبل رئيس الجمهورية سفير لبنان في ليبيريا بشير سركيس لمناسبة بدء مهمته الديبلوماسية في مونروفيا وزوده بتوجيهاته لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورعاية شؤون الجالية
اللبنانية
.
عائلات شهداء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة
المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر مع وفد من عائلات شهداء المؤسسة الذين سقطوا خلال قيامهم بعملهم لتأمين المياه لعدد من القرى الجنوبية التي تعرضت للقصف الاسرائيلي. وضم الوفد عائلات العمال الشهداء حسن شحادة وعلي عواضة وعباس توبة. وتحدث الدكتور ضاهر عن ظروف استشهاد العمال المياومين الثلاثة شاكراً لرئيس الجمهورية استقبالهم ومواساتهم، عارضاً للظروف الصعبة التي يعمل بها العاملون في المؤسسة لا سيما مع استهداف اسرائيل لشبكات المياه واماكن الضخ.
وقدم الرئيس عون التعازي لعائلات الشهداء الثلاثة، معتبراً استشهادهم خسارة للبنان وليس فقط لعائلاتهم لا سيما وانهم قضوا في اثناء قيامهم بواجبهم غير آبهين بما كانت تتعرض له بلداتهم. واشار الرئيس عون الى ان استهداف العمال الثلاثة الشهداء ورفاقهم اضافة الى العاملين في حقول الاسعاف والصحة والاغاثة والصليب
الاحمر
والدفاع المدني انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات الانسانية يفترض بالمجتمع الدولي التحرك لوضع حد له. واعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان تنتهي معاناة اهل الجنوب خصوصاً واللبنانيين عموماً في اسرع وقت، واعداً بمتابعة اوضاع عائلات الشهداء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
04/05/2026 15:51:29
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لعناصر الدفاع المدني انتهاك متكرر للقانون الدولي الإنساني
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لعناصر الدفاع المدني انتهاك متكرر للقانون الدولي الإنساني
04/05/2026 15:51:29
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة العاملين في المرئي والمسموع عزت بالزميل شري: استهداف الإعلاميين انتهاك صارخ
Lebanon 24
نقابة العاملين في المرئي والمسموع عزت بالزميل شري: استهداف الإعلاميين انتهاك صارخ
04/05/2026 15:51:29
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية
Lebanon 24
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية
04/05/2026 15:51:29
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام
مجلس الوزراء
الرئيس عون
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
Lebanon 24
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
08:39 | 2026-05-04
04/05/2026 08:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمار: السفير الأميركي يحرّض على تهجير اللبنانيين والدولة مطالبة بالرد
Lebanon 24
عمار: السفير الأميركي يحرّض على تهجير اللبنانيين والدولة مطالبة بالرد
08:28 | 2026-05-04
04/05/2026 08:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بري "ممتعض"
Lebanon 24
بري "ممتعض"
08:15 | 2026-05-04
04/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
Lebanon 24
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
08:10 | 2026-05-04
04/05/2026 08:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
Lebanon 24
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
08:07 | 2026-05-04
04/05/2026 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
03/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
10:00 | 2026-05-03
03/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
03/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:39 | 2026-05-04
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
08:28 | 2026-05-04
عمار: السفير الأميركي يحرّض على تهجير اللبنانيين والدولة مطالبة بالرد
08:15 | 2026-05-04
بري "ممتعض"
08:10 | 2026-05-04
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
08:07 | 2026-05-04
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
07:57 | 2026-05-04
بيان لمعهد البحوث الصناعية بشأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر نيسان
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24