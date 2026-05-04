وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الفرنسية لدعم القطاع الصحي

وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار الدولي – ، طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من ، محملة ب28 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار دعمها المتواصل للسلطات وتضامنها مع الشعب اللبناني في الظروف الراهنة.



وتمت عملية التسليم في مبنى الشحن في ، في حضور القائم بالأعمال في السفارة برونو بيريرا دا سيلفا، لوزارة الصحة العامة فادي سنان.



وستسلم الشحنة إلى لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق.



سنان



وخلال التسلم، شكر سنان الدول الصديقة للبنان، "وفي مقدمتها فرنسا، على دعمها المستمر"، مشيرا إلى أن "هذه الشحنة تعد الثالثة من نوعها التي تقدمها ".



وخص سنان بالشكر "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطاقم السفارة الفرنسية في بيروت"، مثنيا على "عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية التي تتجلى في حجم المساعدات المقدمة للبنان، سواء في القطاع الصحي أو في مختلف المجالات، إلى جانب الدعم السياسي".



وأكد "اعتزاز بعلاقاته التاريخية مع فرنسا"، معربا عن أمله في "استمرار دعم الدول الصديقة والمنظمات الدولية، لا سيما في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان"، ولفت إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، في ضوء تسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة بين وجريح، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف، فضلا عن سقوط أكثر من مئة من العاملين في القطاع الصحي".



دا سيلفا



، أشار القائم بالأعمال الفرنسي إلى أن "الأوضاع الميدانية في لبنان لا تزال صعبة، في ظل استمرار الاشتباكات والقصف في الجنوب، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد، وهو رقم يعكس حجم الأزمة الإنسانية الراهنة".



وأوضح أن "هذه الشحنة تمثل الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الفرنسية، بعد إرسال شحنتين سابقتين بلغتا 30 طنا و10 أطنان"، مشيرا الى أن بلاده "أوصلت حتى الآن مئات الأطنان من المساعدات إلى لبنان، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة".



وختم مؤكدا أن "الأدوية والمستلزمات الطبية سيتم توزيعها عبر وزارة الصحة اللبنانية على المستشفيات والمراكز الصحية العامة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز صمود القطاع الصحي وتلبية الحاجات المتزايدة".

