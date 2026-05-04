الخطيب استقبل وفدا من حزب التحرير وبحث في شؤون النازحين مع حمية وبيرم

استقبل المجلس الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم وفدا من حزب" التحرير الإسلامي" ضم الدكتور محمد جابر وصالح سلام وعماد الملا وعماد معطي.







وبعد اللقاء قال الدكتور جاير: "تشرفنا بلقاء الشيخ علي الخطيب وكان اساس البحث بيننا وحدة بكل جوانبها، وشددنا في الحديث على انه يجب ان نقوم بكل عمل يؤدي إلى وحدة المسلمين، وبخاصة في هذه الأيام العصيبة، كما تطرقنا إلى الجهاد الذي يتم في والذي كان في غزة وفي تجاه العدو وكيانه المغتصب، وأوضحنا لسماحته أننا نؤيد الجهاد من كافة المسلمين ضد هذا الكيان وضد العدو الأميركي، وأنه يجب أن يشمل كل المسلمين وبخاصة في فلسطين وكل الأراضي الشريفة والمباركة، وكان ختام اللقاء على ان نعمل جاهداً لتوحيد صف المسلمين وابعاد كل فتنة في الداخل سواء على اساس مذهب او طائفي أو حتى مع غير المسلمين، والمهم ألا نضيع عدونا، وأن نعمل على تجنيب بلادنا الشرور".







والتقى العلامة الخطيب الوزيرين السابقين الدكتور والدكتور مصطفى بيرم ،وجرى بحث في الشؤون الراهنة ،لا سيما سبل رعاية شؤون في هذه المرحلة الدقيقة .

