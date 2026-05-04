ملف ضاغط أمام "المدعي العام" الجديد

يُنقل عن الجديد القاضي كلام مفاده أن تعيينه جاء لخدمة الناس والقضاء والدولة ، مشيراً إلى أن هناك ملفات كثيرة ضاغطة من بينها ملف أموال المودعين الذي يُعتبر أساسياً جداً.



وذكرت المصادر أن الحاج أكد أمام زواره أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرارٍ يصب في مصلحة البلاد والناس، خصوصاً أن التحديات كثيرة، رافضاً التردد في التدخل للجم أي ملف فتنوي قد يؤدي إلى اضطرابات بين أبناء البلد الواحد.

