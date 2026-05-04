بيان لمعهد البحوث الصناعية بشأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر نيسان

صدر عن الصناعية، بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر نيسان 2026.



- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.586 بيانا جمركيا.



- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 17 بيانا جمركيا.



- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.037 بيانا جمركيا.



- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)713 بيانا جمركيا.



- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.819بيانا جمركيا.



-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.038 بيانا جمركيا.



- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:97 بيانا جمركيا.



وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، مسحوق غسيل (1)، معقمات (2)، أسمدة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (55)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (20)، زيت هيدروليك (1)، أدوات طبية (8)، أجهزة طاقة (2)، منتجات ورقية وقطنية (1)، أدوات تلحيم (2).



علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:



- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 74 بيانا جمركيا.



-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي : 23 بيانا جمركيا. وهي مفصّلة على الشكل التالي:



زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 700 ونسبة اللزوجة 56.3 – 50 قطعة – - مرفأ بيروت/أسمدة زراعية - نسبة الفوسفورس أقل من الحد الأدنى 2.9% – 10 طن – – معبر المصنع/مسحوق غسيل – نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنى 0.7% - 17.500 قطعة – – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 36 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 36 قطعة – الصين – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 360 قطعة – الصين – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 720 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مجففات شعر – عدم وجود حماية حرارية – 36 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/طباخ كهربائي – عدم وجود خط أرض – 336 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – خلل في الجرن – 150 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مجففات شعر – عدم وجود حماية حرارية – 144 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/خلاط كهربائي – خلل في الجرن – 24 قطعة – الصين – مرفأ بيروت/مجففات شعر – عدم وجود حماية حرارية – 3000 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مجففات شعر – عدم وجود حماية حرارية – 150 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/خلاط كهربائي – عدم وجود فاصل أمان – 512 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/خلاط كهربائي – عدم وجود فاصل أمان – 620 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 36 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/سخان كهربائي – عدم وجود خط أرض – 320 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 12 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مجففات شعر – عدم وجود فاصل حراري – 64 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – خلل في الجرن – 200 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – خلل في الجرن – 300 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/مجففات شعر – عدم وجود فاصل حراري – 24 قطعة – الصين – مرفأ .

