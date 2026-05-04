لبنان

رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً

Lebanon 24
04-05-2026 | 08:10
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
سجل المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق إنجازاً طبياً نوعياً بإجراء أول عملية لعلاج الرجفان الأذيني (Atrial Fibrillation) في لبنان والمشرق العربي، باستخدام تقنية "Volt" المتطورة التابعة لشركة "Abbott".

وأجريت العملية بقيادة الدكتور جوني عبود وفريق طبي متخصص، لتشكل خطوة رائدة في تطوير علاجات أمراض القلب محلياً وإقليمياً. وتعتبر هذه التقنية أداة جديدة تتيح تدخلاً أكثر دقة وارتكازاً على البيانات لعلاج اضطراب نظم القلب، ما يساهم في تقليل مخاطر الجلطات الدماغية وقصور القلب، مع رفع مستوى الكفاءة وتقليل المخاطر المحتملة.

وعلى مستوى رعاية المرضى، يساهم استخدام تقنية "Volt" في تقصير وقت الجراحة وتحسين مستوى الأمان وتسريع فترة التعافي، مما ينعكس إيجاباً على نوعية حياة المرضى.
 
ويعزز هذا الإنجاز مكانة المستشفى كمؤسسة رائدة في الابتكار، ويضاف إلى سجل حافل من الإنجازات الأولى في قسم أمراض القلب، مثل أول عملية زرع صمام أبهري عبر القسطرة (TAVI) عام 2012، وأول استئصال للرجفان الأذيني بنظام FARAPULSE عام 2024، وأول دمج لتقنية استئصال الحقل النبضي مع نظام التصوير الثلاثي الأبعاد OPAL HDx عام 2025.

ويؤكد هذا التطور الدور الريادي للبنان في القطاع الصحي ومواكبته للتقدم الطبي العالمي، حيث تواصل المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية تقديم رعاية بمعايير دولية، مع التزام راسخ برسالة "الطب بإنسانية" التي تضع كرامة المريض في جوهر كل رحلة علاجية.
 
 
