عمار: السفير الأميركي يحرّض على تهجير اللبنانيين والدولة مطالبة بالرد

أدان عضو لجنة النيابية، النائب ، بشدة ما وصفه بـ"التدخل السافر" للسفير الأميركي في في ، معتبراً تصريحاته الأخيرة "تحريضية وعنصرية ومقيتة".



وفي تصريح له، أكد عمار رفضه واستنكاره لأي تعرض للمقامات والرموز الوطنية من أي جهة كانت، لكنه استنكر في الوقت ذاته دعوة السفير الأميركي لتهجير اللبنانيين من بلدهم، مشبهاً هذه الدعوة بما يقوم به العدو في الجنوب. ورأى عمار أن هذا الكلام يكشف "الدور التخريبي" للإدارة الأميركية التي تسعى لفرض الاستسلام على .



ووصف النائب السفير الأميركي بـ"الرعونة والعنجهية"، متهماً إياه بتبني منطق "الوصاية" ومحاولة الإملاء على السلطات والرئاسات اللبنانية.



وطالب عمار الجهات الرسمية المعنية بالالتزام بالدستور والكرامة الوطنية، معتبراً أن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتبار السفير الأميركي "شخصاً غير مرغوب فيه" وإرساله إلى معاهد الدبلوماسية لتعلم أصول ولياقات العمل الدبلوماسي.

Advertisement