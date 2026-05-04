عراقجي: إيران تتمسك بتأكيد وقف إطلاق النار في لبنان

أكد عباس عراقجي أنّ " لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع العدو في الملف "، مشيرا إلى أن " مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".



وأضاف عراقجي أن "إيران تتمسك بتأكيد وقف إطلاق النار في "، معتبرا أن "بلاده أثبتت قدرتها على الصمود في وجه أكبر قوة مسلحة في العالم وقوتين نوويتين، وأنها أفشلت مخططاتهما".



وفي ما يخص مضيق هرمز، أعلن عراقجي أن إيران تعمل على وضع آلية جديدة لإدارة الملاحة فيه، مؤكدا أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه، وأن "إيران لن تسمح بمرور السفن المعادية عبره".



وختم عراقجي بالقول إن " هي سر قوة إيران"، وإن "بلاده باتت قوة إقليمية رائدة وفاعلا لا يمكن تجاهله على الصعيد العالمي". (روسيا اليوم)

Advertisement