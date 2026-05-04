الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على صواريخ ووسائل قتاليّة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "قوات استطلاع "جفعاتي"، بقيادة الفرقة 91، تُواصل العمل في منطقة خطّ الدفاع الأمامي لإزالة التهديدات عن مواطني . في إطار نشاط مركز في وقت سابق اليوم الإثنين، داهم مقاتلو الوحدة منطقة إطلاق تابعة لـ" " في ، حيث عثروا على عشرات الصواريخ ووسائل قتالية إضافية، من بينها: أسلحة من نوع كلاشينكوف، RPG ومعدات قتالية استخدمها عناصر "الحزب".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "كما عثرت القوات على منصات إطلاق محمّلة كانت موجهة نحو قوات الجيش العاملة في جنوب ونحو أراضي إسرائيل. من هذه المنطقة، أطلق "حزب الله" عشرات القذائف نحو القوات ومواطني إسرائيل".

