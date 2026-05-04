لبنان

الصين تمد يد العون للبنان.. أطنان من المساعدات الإغاثية إلى مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-05-2026 | 10:04
الصين تمد يد العون للبنان.. أطنان من المساعدات الإغاثية إلى مرفأ بيروت
استقبل مرفأ بيروت شحنتين من المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، بإجمالي 650 طناً، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وسفير الصين تشن تشواندونغ، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ومدير عام المرفأ مروان النفي.

وخلال احتفال أقيم في مبنى إدارة المرفأ، رحب العميد نابلسي بالسفير الصيني، مؤكداً أن هذه الهبة تحمل أسمى معاني التضامن الإنساني وتدعم الجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين، مثمناً وقوف الصين إلى جانب لبنان في ظروفه الراهنة.

من جهته، شدد السفير الصيني على تضامن بلاده الكامل مع الشعب اللبناني، موضحاً أن إجمالي المساعدات (عبر شحنات من الصين ومصر) يتجاوز ألف طن من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والصحية. وأكد دعم الصين لسيادة لبنان وأمنه، مذكراً بالعلاقات الدبلوماسية الممتدة لـ 55 عاماً والتعاون المتبادل في الأزمات، ومنها جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

بدورها، شكرت الوزيرة حنين السيد الحكومة الصينية على المبادرة التي جاءت في وقتها نظراً لحاجة العائلات النازحة والمتضررة. وأعلنت أن المساعدات ستوزع عبر الهيئة العليا للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وضمن إطار الاستجابة الوطنية لضمان وصولها إلى الأكثر حاجة بكل شفافية.
