تغيير في "تكتيك" المسعفين بالجنوب.. ماذا يجري؟

مع تجدّد جولات القتال في الجنوب، كشفت مصادر طبية عن اعتماد الفرق الإسعافية آلية عمل جديدة تهدف إلى الحدّ من المخاطر التي تطال عناصرها خلال أداء مهامهم.

ووفق هذه المعطيات، جرى تقليص عدد المسعفين المنتشرين ميدانياً مقارنة بما كان عليه قبل نحو أسبوعين، في خطوة احترازية لتخفيف حجم الاستهداف.

في المقابل، تعتمد هذه الخطة على إبقاء متطوعين إضافيين في حالة جهوزية، بحيث يتم استدعاؤهم تباعاً عند الحاجة، بما يسمح بالحفاظ على استمرارية العمل الإسعافي من دون تعريض أعداد كبيرة للخطر في الوقت نفسه.