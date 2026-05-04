تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي عن طائرات "حزب الله".. "نظام اعتراض" يتحضر!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2026 | 14:50
A-
A+
آخر تقرير إسرائيلي عن طائرات حزب الله.. نظام اعتراض يتحضر!
آخر تقرير إسرائيلي عن طائرات حزب الله.. نظام اعتراض يتحضر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدث فيه عن نظام اعتراض مخصص لمواجهة طائرات "حزب الله" المسيرة.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع لبنان وإيران، أعادت تهديدات الصواريخ والقذائف إلى حياة الإسرائيليين، لكن الصناعات الدفاعية تدرك أن الطائرات المسيّرة المتفجرة باتت في ساحة المعركة الحديثة من أخطر التهديدات التي تواجه الوحدات العسكرية والسكان على الجبهة الداخلية".

وتابع: "على عكس الصواريخ التي يمكن رصدها من مسافة بعيدة، تستطيع الطائرة المسيّرة الوصول والانفجار في غضون 15-20 ثانية، لا سيما تلك التي تعمل بالألياف الضوئية، مما يجعل تحييدها شبه مستحيل".

وبحسب التقرير، فقد تحدث روتيم روغوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي برو"، وإيدو بوخوالتر، مدير منتجات الشركة، عن تهديد الطائرات من دون طيار وأيضاً عن الحل الذي يطورونه للتعامل معه.

ويقول بوخوالتر إنَّ "الاتصال الكامل بين جهاز التحكم عن بعد والطائرة المسيرة يتم عبر الألياف الضوئية وليس الترددات - وهذا ما يجعل من الصعب تحديدها وتحييدها"، مشيراً إلى أن "تلك الطائرة بدائية نسبياً ويجعل من الصعب اكتشافها، في حين أنها قاتلة أيضاً بشكل خاص".

بدوره، يقول روغوفسكي: "لقد أُنشئ مشروعنا للتصدي لهذه التهديدات. طورنا حلاً تقنياً اجتاز بنجاح المرحلة التجريبية وأثبت كفاءته. ولأن هذا مجال أمني حساس، فإننا نلتزم الصمت ولا يمكننا الكشف عن التفاصيل التقنية، لكن هذا الحل على وشك تغيير قواعد اللعبة في حماية مقاتلينا".

وذكر روغوفسكي أنَّ "الحل التقني عبارة عن نظام يعرف كيف يُحيد خطر الألياف الضوئية - وهو أمر لم نشهده من قبل".

من ناحيته، قال بوخوالتر: "لا يمكن لأحد أن يجزم التحييد بنسبة 100%. كل الحلول الموجودة اليوم - التشويش على الترددات، وتحييد الصور - استُثمرت فيها عشرات الملايين من الدولارات، لكن الطائرات المسيّرة المتفجرة تمكنت من اختراقها. يجب أن تكون الحلول أكثر تطوراً".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": سلاح الجوّ الإسرائيليّ يُحاول اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الجبهة الداخلية

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الكشف عن

إسرائيل

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:13 | 2026-05-04
Lebanon24
15:04 | 2026-05-04
Lebanon24
14:19 | 2026-05-04
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04
Lebanon24
13:43 | 2026-05-04
Lebanon24
13:23 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24