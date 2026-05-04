لبنان
آخر تقرير إسرائيلي عن طائرات "حزب الله".. "نظام اعتراض" يتحضر!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-05-2026
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدث فيه عن نظام اعتراض مخصص لمواجهة طائرات "
حزب الله
" المسيرة.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقول إنَّ "الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع
لبنان
وإيران، أعادت تهديدات الصواريخ والقذائف إلى حياة الإسرائيليين، لكن الصناعات الدفاعية تدرك أن الطائرات المسيّرة المتفجرة باتت في ساحة المعركة الحديثة من أخطر التهديدات التي تواجه الوحدات العسكرية والسكان على
الجبهة الداخلية
".
وتابع: "على عكس الصواريخ التي يمكن رصدها من مسافة بعيدة، تستطيع الطائرة المسيّرة الوصول والانفجار في غضون 15-20 ثانية، لا سيما تلك التي تعمل بالألياف الضوئية، مما يجعل تحييدها شبه مستحيل".
وبحسب التقرير، فقد تحدث روتيم روغوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي برو"، وإيدو بوخوالتر، مدير منتجات الشركة، عن تهديد الطائرات من دون طيار وأيضاً عن الحل الذي يطورونه للتعامل معه.
ويقول بوخوالتر إنَّ "الاتصال الكامل بين جهاز التحكم عن بعد والطائرة المسيرة يتم عبر الألياف الضوئية وليس الترددات - وهذا ما يجعل من الصعب تحديدها وتحييدها"، مشيراً إلى أن "تلك الطائرة بدائية نسبياً ويجعل من الصعب اكتشافها، في حين أنها قاتلة أيضاً بشكل خاص".
بدوره، يقول روغوفسكي: "لقد أُنشئ مشروعنا للتصدي لهذه التهديدات. طورنا حلاً تقنياً اجتاز بنجاح المرحلة التجريبية وأثبت كفاءته. ولأن هذا مجال أمني حساس، فإننا نلتزم الصمت ولا يمكننا
الكشف عن
التفاصيل التقنية، لكن هذا الحل على وشك تغيير قواعد اللعبة في حماية مقاتلينا".
وذكر روغوفسكي أنَّ "الحل التقني عبارة عن نظام يعرف كيف يُحيد خطر الألياف الضوئية - وهو أمر لم نشهده من قبل".
من ناحيته، قال بوخوالتر: "لا يمكن لأحد أن يجزم التحييد بنسبة 100%. كل الحلول الموجودة اليوم - التشويش على الترددات، وتحييد الصور - استُثمرت فيها عشرات الملايين من الدولارات، لكن الطائرات المسيّرة المتفجرة تمكنت من اختراقها. يجب أن تكون الحلول أكثر تطوراً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
