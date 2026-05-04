في الجنوب.. غارة إسرائيلية تصيب عنصرين في الجيش

أفادت معلومات " " بأنّ عنصرين من الجيش أصيبا في بلدة كفرا - ، جرَّاء غارة إسرائيلية استهدفت محيط وجودهم بشكلٍ مباشر.



وعلى الأثر، جرى نقل الجريحين إلى المستشفى اللبناني - في صور لتلقي العلاج.



وفي السياق نفسه، سُجلت إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الغارة، حيث عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى في صور.

