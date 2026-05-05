3 نقاط اساسية في التعاون بين لبنان وسوريا والاردن

شهدت العاصمة امس اجتماعاً وزارياً ثلاثياً ضم وزراء الطاقة جو صدي ونظيريه السوري محمد ، والأردني صالح الخرابشة، تم خلاله وضع اللبنات الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الطبيعي.ولفت مصدر رسمي معنيّ بشؤون الطاقة الى أن البحث تركّز البحث على ثلاث نقاط:* خط كهرباء من إلى فلبنان.* خط الغاز إلى الأردن فسوريا وصولاً إلى .* خط من كركوك (العراق) مروراً بسوريا إلى لبنان، وصولاً إلى مصفاة .وختم المصدر بأنّ كل هذه المشاريع تسير على السكة الصحيحة، إلا أنّ العمل بها لن يبدأ بسرعة لأسباب لوجستية وأمنية وسياسية، لكنها ليست مستحيلة. ومع استتباب الأوضاع لبضعة أشهر، يمكن إنجاز اثنين منها على الأقل، وهما خط الكهرباء من الأردن وخط الغاز من مصر.