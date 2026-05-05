تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
3 نقاط اساسية في التعاون بين لبنان وسوريا والاردن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-05-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت العاصمة
الأردنية
عمان
امس اجتماعاً وزارياً ثلاثياً ضم وزراء الطاقة جو صدي ونظيريه السوري محمد
البشير
، والأردني صالح الخرابشة، تم خلاله وضع اللبنات الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار
الغاز
الطبيعي.
ولفت مصدر رسمي معنيّ بشؤون الطاقة الى أن البحث تركّز البحث على ثلاث نقاط:
* خط كهرباء من
الأردن
إلى
سوريا
فلبنان.
* خط الغاز
من مصر
إلى الأردن فسوريا وصولاً إلى
لبنان
.
* خط
النفط
من كركوك (العراق) مروراً بسوريا إلى لبنان، وصولاً إلى مصفاة
طرابلس
.
وختم المصدر بأنّ كل هذه المشاريع تسير على السكة الصحيحة، إلا أنّ العمل بها لن يبدأ بسرعة لأسباب لوجستية وأمنية وسياسية، لكنها ليست مستحيلة. ومع استتباب الأوضاع لبضعة أشهر، يمكن إنجاز اثنين منها على الأقل، وهما خط الكهرباء من الأردن وخط الغاز من مصر.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
Lebanon 24
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
05/05/2026 10:25:25
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
8 شروط اساسية لانجاح اي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
8 شروط اساسية لانجاح اي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل
05/05/2026 10:25:25
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: خلقنا 3 مناطق أمنية في لبنان وغزة وسوريا
Lebanon 24
نتنياهو: خلقنا 3 مناطق أمنية في لبنان وغزة وسوريا
05/05/2026 10:25:25
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني: لبنان أحد أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني: لبنان أحد أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران
05/05/2026 10:25:25
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الأردنية
الأردني
العراق
الأردن
من مصر
طرابلس
البشير
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
Lebanon 24
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
03:15 | 2026-05-05
05/05/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
Lebanon 24
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
03:08 | 2026-05-05
05/05/2026 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
Lebanon 24
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
03:04 | 2026-05-05
05/05/2026 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إما عودة الحرب او التسوية..
Lebanon 24
إما عودة الحرب او التسوية..
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:15 | 2026-05-05
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
03:08 | 2026-05-05
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
03:04 | 2026-05-05
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
03:00 | 2026-05-05
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
إما عودة الحرب او التسوية..
02:45 | 2026-05-05
إجراءات "تقشفية" تضرب بعض المنصات الإلكترونية: صرف موظفين وخفض رواتب
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24