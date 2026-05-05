لبنان

3 نقاط اساسية في التعاون بين لبنان وسوريا والاردن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-05-2026 | 01:45
3 نقاط اساسية في التعاون بين لبنان وسوريا والاردن
شهدت العاصمة الأردنية عمان امس اجتماعاً وزارياً ثلاثياً  ضم وزراء الطاقة جو صدي ونظيريه السوري محمد البشير، والأردني صالح الخرابشة، تم خلاله وضع اللبنات الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الغاز الطبيعي. 
ولفت مصدر رسمي معنيّ بشؤون الطاقة الى أن البحث تركّز البحث على ثلاث نقاط:

* خط كهرباء من الأردن إلى سوريا فلبنان.
* خط الغاز من مصر إلى الأردن فسوريا وصولاً إلى لبنان.
* خط النفط من كركوك (العراق) مروراً بسوريا إلى لبنان، وصولاً إلى مصفاة طرابلس.
وختم المصدر بأنّ كل هذه المشاريع تسير على السكة الصحيحة، إلا أنّ العمل بها لن يبدأ بسرعة لأسباب لوجستية وأمنية وسياسية، لكنها ليست مستحيلة. ومع استتباب الأوضاع لبضعة أشهر، يمكن إنجاز اثنين منها على الأقل، وهما خط الكهرباء من الأردن وخط الغاز من مصر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
