|
لبنان

إما عودة الحرب او التسوية..

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
05-05-2026 | 03:00
إما عودة الحرب او التسوية..
تُوحي التطورات الإقليمية المتسارعة بأن المنطقة تقف اليوم أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما العودة إلى الحرب، أو الاقتراب من تسوية شاملة تعيد رسم التوازنات. هذا المشهد الضبابي لا يأتي من فراغ، بل من واقع متأزم لم يعد يناسب أياً من الأطراف الأساسية، لا إيران ولا الولايات المتحدة الأميركية، حيث باتت كلفة الاستمرار في الوضع الحالي أعلى من كلفة التغيير، أياً كان شكله.


في هذا السياق، يمكن فهم محاولة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز عبر مبادرة هدفت إلى تحرير السفن العالقة، كجزء من سعيه لتحقيق اختراق سياسي سريع. ترامب، الذي لطالما فضّل الخطوات الصادمة، اعتقد أن هذه المبادرة قد تضع إيران في موقع حرج، وتدفعها إلى التراجع، ما يتيح له تسويق “إنجاز” يمكن استثماره في أي مسار تفاوضي لاحق.


لكن ما حصل جاء بعكس التوقعات. الرد الإيراني لم يكن سياسياً أو دبلوماسياً، بل ميدانياً ومدروساً. من خلال سلسلة استهدافات دقيقة، تمكنت طهران من فرض معادلة جديدة، لم تقتصر تداعياتها على المضيق نفسه، بل امتدت لتطال موانئ الإمارات، في رسالة واضحة بأن أي محاولة للضغط ستقابل بتوسيع دائرة الاشتباك.

هذا التحول لم يُسقط فقط رهانات ترامب، بل أعاد خلط الأوراق في المنطقة بأكملها.

اليوم، يبدو أن التصعيد قد يستمر، وربما يتدحرج بشكل محسوب نحو تسوية شاملة بين الطرفين، خاصة إذا اقتنع الجميع بأن لا خيار آخر سوى الجلوس إلى الطاولة. لكن في المقابل، يبقى خطر الانفجار قائماً، خصوصاً في ظل تراكم الأخطاء وسرعة ردود الفعل، ما قد يؤدي إلى إشعال مواجهة واسعة يصعب ضبطها.

المؤكد أن عامل الوقت لم يعد في صالح أحد. الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد، والولايات المتحدة تواجه استحقاقات داخلية وخارجية لا تحتمل مغامرات طويلة. وبين هذا وذاك، تقف المنطقة على حافة مرحلة مفصلية، حيث قرار واحد قد يحدد ما إذا كانت ستدخل في حرب مفتوحة، أو تسلك طريق التسوية، بكل ما تحمله من تنازلات وتفاهمات جديدة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
علي منتش Ali Mantash

