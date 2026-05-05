إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي

أعلنت في بيان، أنها أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل لمشروع قناة ريّ – رأس في منطقة ، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه للمزارعين.

شملت الأشغال "إصلاح الأجزاء المتضررة من القناة، تدعيم المقاطع الإنشائية، وإعادة تأهيل العناصر التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استقرار التدفق وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة".

يأتي "هذا الإنجاز رغم التحديات الأمنية واللوجستية، ليؤكد المصلحة مواصلة أعمالها الميدانية وتأمين إطلاق موسم الري في مواعيده، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود القطاع الزراعي".