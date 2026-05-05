صليبا طالبت بدفع مستحقات أساتذة التعليم المهني والتقني

طالبت النائبة صليبا في تصريح من المجلس النيابي ب"ضرورة صرف مستحقات أساتذة التعليم المهني والتقني، مشيرة إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر".







كما دعت إلى" تعديل بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات"، معتبرة أن "القيمة الحالية لم تعد كافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدة في المقابل أن" مطالب الأساتذة المحقة لا تلقى الاستجابة المطلوبة".







وتطرقت إلى ملف المقالع والكسارات، مشيرة إلى" وجود قرارات مخالفة للقانون في هذا الإطار".

