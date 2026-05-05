بري يبحث مع مدير "اليونسكو" تضرر المواقع الأثرية في الجنوب

عرض تداعيات العدوان على خلال لقائه مدير مكتب اليونسكو الإقليمي، باولو فونتاني، حيث جرى التركيز على الاستهدافات التي طالت المعالم الأثرية والتراثية والتربوية، لا سيما في النبطية ويارون وبنت جبيل وشمع.

وطالب المنظمات الدولية بوقفة حازمة تجاه هذه الجرائم، فيما أعلن فونتاني عن مؤتمر لليونسكو في حزيران المقبل مخصص لإعادة إعمار المواقع المتضررة، منوهاً بالتعاون التشريعي لتحديث قانون الإعلام.



وفي سياق متصل، بحث الرئيس بري مع السفير المصري علاء موسى آخر المستجدات السياسية والميدانية، في ظل استمرار الخروقات لقرار وقف إطلاق النار، إضافة إلى عرض للأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.