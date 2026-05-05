الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران

أكد في بيان، أن كافة الذرائع قد سقطت وباتت الحقائق واضحة، مشيراً إلى أن بررت اعتداءاتها السابقة على دول بذرائع واهية حول انطلاق هجمات أميركية من أراضيها، رغم النفي الصريح والرفض القاطع لاستخدام الأراضي كمنطلق لأي اعتداء.

وأضاف أن ماكينة الدعاية في طهران ومحورها استمرت في تكرار الرواية نفسها، إلا أن أحداث الأمس كشفت المشهد على حقيقته كاعتداء مباشر بلا أقنعة، يجسد نهجاً عنوانه العدوان وفرض القوة بمنطق الاستقواء.



ورأى أن الهجوم على لم يكن حدثاً عابراً، بل رسالة استهدفت النقيض الحضاري والسياسي للنظام ، ومحاولة لاستهداف نموذج اختار البناء والانفتاح في مقابل سجل من الإخفاقات والمغامرات التي استنزفت ثروات الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الواقع الصريح هو العدوان الذي يمتد من إلى والعراق واليمن والخليج، عبر سجل حافل بالابتزاز وزرع الميليشيات دون احترام لحسن الجوار.



واعتبر الحريري أن ما يجري يمثل نهجاً مستمراً لاستنزاف الثروات والعبث بإرث شعب عظيم ومصادرة مستقبله، واستخدامه وقوداً للاعتداء على المحيط والعالم.