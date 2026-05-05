تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران

Lebanon 24
05-05-2026 | 09:54
A-
A+
الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران
الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس سعد الحريري في بيان، أن كافة الذرائع الإيرانية قد سقطت وباتت الحقائق واضحة، مشيراً إلى أن طهران بررت اعتداءاتها السابقة على دول الخليج بذرائع واهية حول انطلاق هجمات أميركية من أراضيها، رغم النفي الخليجي الصريح والرفض القاطع لاستخدام الأراضي كمنطلق لأي اعتداء.
 
وأضاف أن ماكينة الدعاية في طهران ومحورها استمرت في تكرار الرواية نفسها، إلا أن أحداث الأمس كشفت المشهد على حقيقته كاعتداء مباشر بلا أقنعة، يجسد نهجاً عنوانه العدوان وفرض القوة بمنطق الاستقواء.

ورأى الحريري أن الهجوم على الإمارات لم يكن حدثاً عابراً، بل رسالة استهدفت النقيض الحضاري والسياسي للنظام الإيراني، ومحاولة لاستهداف نموذج اختار البناء والانفتاح في مقابل سجل من الإخفاقات والمغامرات التي استنزفت ثروات الشعب الإيراني.
 
وأشار إلى أن الواقع الصريح هو العدوان الذي يمتد من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن والخليج، عبر سجل حافل بالابتزاز وزرع الميليشيات دون احترام لحسن الجوار.

واعتبر الحريري أن ما يجري يمثل نهجاً مستمراً لاستنزاف الثروات والعبث بإرث شعب عظيم ومصادرة مستقبله، واستخدامه وقوداً للاعتداء على المحيط والعالم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة قطر تدين الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كوردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تصدر إنذار إخلاء لرأس الخيمة في الإمارات وتلوّح باستهدافها
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران تسبب في أزمة غير مسبوقة من حيث الحجم والتدمير
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الرئيس سعد

الإيرانية

الإيراني

الإمارات

الحريري

الخليجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-05-05
Lebanon24
12:09 | 2026-05-05
Lebanon24
11:49 | 2026-05-05
Lebanon24
11:43 | 2026-05-05
Lebanon24
11:30 | 2026-05-05
Lebanon24
11:19 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24