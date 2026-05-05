خطرٌ يلاحقهم في عرض البحر.. ماذا يحدث في صور؟

أفادت مصادر ميدانية بأنّ الصيادين في مدينة صور يواجهون مخاطر متزايدة بفعل التصعيد العسكري في ، ما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلات الصيد بشكل ملحوظ.



وبحسب المصادر، فإنّ البحر لم يعد مساحة آمنة، في ظلّ تحليق مكثّف للطيران والاستهدافات المتكرّرة في محيط الساحل، ما يجعل تحرّك القوارب الصغيرة محفوفًا بالمخاطر. كما أشارت إلى أنّ الصيادين يتجنّبون الاقتراب من مناطق معيّنة خشية التعرّض لأي استهداف مباشر أو غير مباشر.



وأكدت المصادر نفسها أنّ هذا الواقع انعكس سلبًا على أوضاع الصيادين المعيشية، إذ يعتمد معظمهم على مدخول يومي من الصيد، فيما أدّى تراجع النشاط إلى خسائر كبيرة وحرمان عائلات كاملة من مصدر رزقها الأساسي.



وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ استمرار الوضع الأمني على حاله سيؤدي إلى شلل شبه كامل في قطاع الصيد البحري في المدينة، وسط غياب أي بدائل اقتصادية للصيادين في المرحلة الراهنة.

