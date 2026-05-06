تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" في سوريا: بين الوساطات والاتهامات

Lebanon 24
06-05-2026 | 22:53
A-
A+
حزب الله في سوريا: بين الوساطات والاتهامات
حزب الله في سوريا: بين الوساطات والاتهامات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": ليس إنكار "حزب الله" لأي دور له داخل سوريا تفصيلاً إعلامياً عابراً، بل هو جزء من سلوك سياسي محسوب بدقة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. فالمشهد الذي يتكشّف تدريجياً منذ وصول أحمد الشرع إلى السلطة يظهر انتقال العلاقة من تحالف عضوي إلى حالة اشتباك مفتوح، تترجمها اتهامات متكررة من دمشق بتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب، مقابل نفي قاطع ومتكرر من جانبه. هذا التناقض لا يُقرأ فقط كخلاف على الوقائع، بل كصراع على تعريف الدور والموقع في سوريا الجديدة.
Advertisement

في العمق، يدرك "حزب الله" أن الاعتراف بأي حضور أمني أو عسكري داخل سوريا اليوم يساوي عملياً الإقرار بتجاوز سيادة السلطة الجديدة، في لحظة تسعى فيها دمشق إلى تثبيت شرعيتها داخلياً وخارجياً عبر خطاب سيادي صارم. فالحزب الذي كان يوماً شريكاً أساسياً و ميدانياً في حماية النظام السابق، بات أمام سلطة تعتبر هذا الإرث جزءاً من مشكلة يجب احتواؤها لا استعادتها. من هنا يصبح النفي ضرورة سياسية، لا مجرد موقف دفاعي.

في موازاة ذلك، يرتبط هذا الإنكار بمحاولة واضحة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع دمشق. فالمعطيات تشير إلى أن الحزب، رغم كل التوتر، حاول فتح قنوات تواصل غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين، خصوصاً تركيا، بهدف ضبط العلاقة ومنع انهيارها الكامل.

الاعتراف بالنشاط داخل سوريا في هذا التوقيت من شأنه أن يقوّض أي مسار تهدئة، ويحوّل الاشتباك البارد إلى صدام مفتوح، وهو ما لا يريده الحزب في ظل انشغاله بجبهات وضغوط أخرى.
لكن البعد الأهم يبقى استراتيجياً. فـ"حزب الله" يعلم أن سوريا لم تعد تلك الساحة المفتوحة التي شكّلت لسنوات ممراً حيوياً له. السلطة الجديدة تعيد رسم قواعد اللعبة، وتعمل على تقليص أي نفوذ عابر للحدود، وخصوصاً ذاك المرتبط بمحور إيران. في هذا السياق، يصبح الإنكار محاولة للحفاظ على ما تبقّى من هامش حركة، ولو كان محدوداً، من دون استفزاز مباشر للسلطة أو دفعها إلى إجراءات أكثر تشدداً.
ولا يقلّ العامل الإقليمي تأثيراً. فدمشق الجديدة تسعى إلى الانفتاح على محيطها العربي والدولي، وتدرك أن أي تساهل مع نشاطات الحزب سيفسَّر كاستمرار في السياسات السابقة. في المقابل، يدرك الحزب أن تثبيت هذه الصورة سيضعه في مواجهة ليس فقط مع سوريا، بل مع مسار إقليمي أوسع يعيد ترتيب التوازنات. لذلك، يشكّل النفي أيضاً محاولة لتخفيف الضغوط السياسية، وتجنّب تكريس سردية أنه يعمل خارج الدولة السورية.
 هكذا، لا يبدو إنكار "حزب الله" مجرد ردّ على اتهامات أمنية، بل خياراً سياسياً مركّباً يجمع بين تفادي المواجهة، والحفاظ على ما أمكن من وجود، والتكيّف مع واقع سوري جديد لم يعد يتّسع لدوره السابق.
بين ما تقوله دمشق عن خلايا ونشاطات، وما ينفيه الحزب بشكل قاطع، تتكشف حقيقة أعمق: الصراع لم يعد على الوجود فقط، بل على تعريف هذا الوجود وحدوده في المرحلة الجديدة.  
 
مواضيع ذات صلة
ماذا فعل "حزب الله" بين سوريا ولبنان؟ تقرير إسرائيل يكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرد على الكويت: اتهاماتكم باطلة ولا وجود لأي خلايا لنا
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"بين سوريا وحزب الله": مراعاة متبادلة و"نفي سريع"
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة السورية

أحمد الشرع

حزب الله

السورية

سوريا

تركيا

الشرع

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:31 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:45 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-05-06
Lebanon24
22:13 | 2026-05-06
Lebanon24
22:20 | 2026-05-06
Lebanon24
22:31 | 2026-05-06
Lebanon24
23:45 | 2026-05-06
Lebanon24
23:11 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24