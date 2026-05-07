"خلاف قيادي" في المتن وسعي لاستقطاب القاعدة

لفت مصدر حزبي متني إلى أنّ خلافاً كبيراً بين المناصرين في ،من نواب، ومنسّق ، ومخاتير، وأعضاء ،بدأ يظهر إلى العلن بشكل لافت. وأشار إلى أنّ الجميع باتوا "يثرثرون" ضد بعضهم البعض، فيما يسعى كل فريق إلى استقطاب الشعبية إلى رأيه ومساره، ما أدى إلى مزيد من التشرذم والانقسام الداخلي.وأضاف المصدر أنّ هذا الواقع دفع القيادة إلى التدخل، حيث طلبت من العمل على احتواء الخلاف وحسمه، ولو جاء ذلك على حساب أحد الفرقاء، منعاً لانزلاق الأمور نحو مرحلة يصعب معها إعادة ترميم الوضع الداخلي.