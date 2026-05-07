عمليات غير معلنة في الجنوب

يبدو، بحسب معلومات متقاطعة من أكثر من مصدر، أن عدداً من العمليات التي ينفذها في الجنوب لا يتم الإعلان عنها ضمن البيانات الرسمية المعتادة.وتشير هذه المعطيات إلى أن حجم الخسائر التي تعلنها في بعض المراحل لا يتناسب مع عدد العمليات المعلنة، ما يعزز فرضية وجود نشاطات ميدانية إضافية تبقى خارج الإطار الإعلامي.ويرجح متابعون أن يكون هذا الأسلوب جزءاً من إدارة المعركة ميدانياً وإعلامياً في آن معاً، بهدف الحفاظ على معادلات معينة.