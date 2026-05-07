"لا تواصل مباشر" بين عون وبري

قال مصدر رئاسي لـ" " إنه "لا زيارة لرئيس مجلس النواب إلى خلال وقت قريب"، وذلك بعكس ما أشيع مؤخراً .لكن المصدر اضاف أن التواصل "غير المباشر" مستمر بين رئيس الجمهورية والرئيس .وكان بري أدلى بتصريحات أمس قال فيها إن العلاقة جيدة مع عون وهو يكنّ له كل الاحترام، مؤكداً أن العلاقة بينه وبين رئاستي الجمهورية والحكومة متينة ومهمة للاستقرار.