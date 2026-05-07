الصادق في ذكرى 7 أيار: هذا التاريخ كشف الوظيفة الحقيقية للسلاح

Advertisement

استذكر النائب أحداث 7 أيار في تدوينة عبر منصة "إكس"، معتبراً أن هذا التاريخ يمثل "التاريخ الذي انكشفت فيه وظيفة السلاح".وأشار الصادق إلى أن الحزب "اجتاح بالسلاح نفسه الذي أقنع اللبنانيين لسنوات بأنه موجه نحو ، فإذا به يصوب إلى صدور أهالي بيروت"، لافتاً إلى أن المدينة لم تُحتل حينها من عدو خارجي، بل "ذاقت مرارة السلاح الداخلي".وأضاف الصادق أن ذلك اليوم شهد سقوط القناع عما وصفه بـ "مشروع لم يعرف من إلا استخدامها شعاراً لتبرير السيطرة والترهيب"، واصفاً السابع من أيار بـ "الوصمة السوداء" في تاريخ الحزب. وختم بالقول إن هذا التاريخ أثبت أن أخطر ما يواجه الأوطان هو "السلاح الذي يُرفع في وجه أبناء الوطن".