بعد ساعات من العمل.. فرق الإغاثة تنهي إزالة الردم في الضاحية

انتهت عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم قبل قليل في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية، وذلك في أعقاب الغارة المعادية التي استهدفت شقة داخل مبنى سكني في المنطقة.

Advertisement