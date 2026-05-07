لبنان

رسامني: فتح طرقات الجنوب مستمر ومطار القليعات على السكة

Lebanon 24
07-05-2026 | 05:05
رسامني: فتح طرقات الجنوب مستمر ومطار القليعات على السكة
أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أن أولويات الوزارة مع بدء سريان وقف إطلاق النار تركزت على إعادة فتح الشرايين الحيوية وإزالة الردميات لتأمين الوصول إلى المرافق الأساسية، ولا سيما المستشفيات.
 
وأوضح في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن الفرق الفنية باشرت العمل ميدانياً بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، حيث تم فتح محاور أساسية منها جسر القاسمية، وأوتوستراد برج رحال، وطريق الخردلي، بالإضافة إلى عشرات الطرق الداخلية في الجنوب والنبطية، رغم استمرار بعض الاعتداءات التي تعيق العمل أحياناً.
وكشف رسامني عن حجم الأضرار الواسعة التي طالت شبكة الطرق والجسور، مشيراً إلى الكشف على جسور متضررة منها "6 شباط" و"قعقعية الجسر" و"الكنايات"، مع اعتماد مقاربة متدرجة تبدأ بالتدخل الطارئ لضمان المرور وصولاً إلى إعادة التأهيل الشامل.

وفيما يخص حركة مطار رفيق الحريري الدولي، أعلن الوزير عن زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين بلغت نحو 50.3% خلال الأيام الأولى من شهر أيار مقارنة بنيسان 2026، حيث تفوق عدد القادمين على المغادرين، ما يعكس عودة تدريجية للثقة. كما توقع عودة المزيد من شركات الطيران العربية والأوروبية منتصف الشهر الحالي.

أما بشأن مطار القليعات (الرئيس رينيه معوض)، فقد أكد رسامني أن موعد فتح العروض لتشغيله هو 19 أيار الجاري، تليها مرحلة التقييم الفني. وأوضح أنه بعد التلزيم، تُمنح الجهة الفائزة مهلة 90 يوماً لتجهيز مبنى المسافرين والبنية التشغيلية، واضعاً المطار على سكة التشغيل الفعلي بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود.
الرئيس عون: سيتمّ قريباً اطلاق مناقصة تشغيل مطار القليعات
