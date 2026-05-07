تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إلى سالكي طريق سليم سلام... خبر من قوى الأمن يهمّكم

Lebanon 24
07-05-2026 | 11:56
A-
A+
إلى سالكي طريق سليم سلام... خبر من قوى الأمن يهمّكم
إلى سالكي طريق سليم سلام... خبر من قوى الأمن يهمّكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت في محلة سليم سلام على الطّريق الممتدّ من حلويات السلطان وصولًا إلى سوبر ماركت المخازن، قد تؤدّي إلى زحمة سير وذلك اعتبارًا من السّاعة 20،00 تاريخ 07-05-2026 لغاية الساعة 05،00 من تاريخ 11-05-2026.
Advertisement

لذلك، ستُتَّخَذ تدابير السير التالية:

منع المرور من كورنيش المزرعة باتجاه المطاحن- طلعة سليم سلام
متابعة السير باتجاه ثكنة الحلو
أمّا للمواطنين المتّجهين نحو وسط بيروت:

يُفضّل سلوك جسر سليم سلام حتّى الأنفاق، أو الطريق الممتدّ من البربير باتجاه بشارة الخوري، أو أوتوستراد شارل الحلو باتّجاه الصيفي- الواجهة البحريّة.

علمًا أن الطرقات الداخلية المُحاذية لمكان الأعمال لجهة محلّة المزرعة سالكة.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
 
 
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُحبي المكسرات النيئة.. خبر يهمكم جداً
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي المثلجات.. خبر يهمكم
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي الطريق البحريّة باتّجاه بيروت يوم غدّ... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24

جسر سليم سلام

شعبة العلاقات

بشارة الخوري

شارل الحلو

ثكنة الحلو

سليم سلام

وسط بيروت

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-07
Lebanon24
15:31 | 2026-05-07
Lebanon24
15:21 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
Lebanon24
14:35 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24