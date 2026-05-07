على الفاتورة... مُلاحظة من أصحاب المولّدات للمواطنين



لُوحِظَ أنّه إبتداءً من هذا الشهر، وضع أصحاب المولّدات الخاصة مُلاحظة في أسفل الفاتورة، دعوا من خلالها المشتركين إلى التقنين في استهلاك الكهرباء.



ويأتي طلب أصحاب المولّدات من المواطنين، بسبب إرتفاع سعر المازوت، ما يُؤدّي إلى زيادة الفاتورة وفي بعض الأحيان الإستهلاك معاً، علماً أنّ البعض لوّح قبل فترة، إلى إمكانيّة العودة إلى التقنين، إنّ استمرّت أسعار المحروقات بالتأثّر بأزمة العالميّة.