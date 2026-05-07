الرئاسة تحضر أوراق التفاوض: تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي إلى الجنوب

الرئاسة تحضر أوراق التفاوض: تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي إلى الجنوب
أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية الخميس بعد هجوم على ثلاث مدمرات أميركية في مضيق هرمز، في حين اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في الممر المائي وشنّ ضربات على «مناطق مدنية» في جنوب البلاد.
وهدد الرئيس دونالد ترمب إيران بالمزيد من الضربات «الأعنف» إذا لم توقع اتفاقا «بسرعة» بعد الهجمات. وكتب على منصته تروث سوشال «لم تلحق أي أضرار بالمدمرات الثلاث، لكنّ أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين»، واصفا سقوط مسيّرات كأنها «فراشة تسقط في قبرها!». وأضاف «سنوجه لهم ضربة أقوى وأعنف، في المستقبل، إذا لم يوقعوا الاتفاق بسرعة!».
وتهدد تلك الأعمال العدائية بتقويض الهدنة الهشة السارية منذ 8 نيسان والتي أنهت أسابيع من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بضربات في كل أنحاء الشرق الأوسط وبإغلاق المضيق، وهو ممر حيوي لشحنات النفط والغاز.
ومع تفاقم الضغوط الاقتصادية في الداخل الإيراني، برزت إسلام آباد كخيط رفيع للنجاة، حيث تقود وساطة مدفوعة بتفاؤل حذر، بانتظار رد طهران النهائي على «المقترح الأميركي» الذي يسعى لنزع فتيل الانفجار، رغم عدم حسمه للخلافات الجوهرية.
لبنانيا، شكّلت عودة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة وكوادر في "حزب الله" بعد أقل من شهر من اعلان وقف النار، وفي غارة استهدفت عقر الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأربعاء الماضي، مؤشراً واضحاً إلى أن لبنان لا يزال في المنطقة المتوهّجة والشديدة الخطورة، بما لا يؤمن معه لصمود ما تبقى هدنة مفترضة حتى مع تعاظم الرهانات الرسمية على الجولة الثالثة المقبلة من محادثات واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية في الأسبوع المقبل.
وأمس، أكدت مصادر السفارة اللبنانية في واشنطن أن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، كما أكدت الخارجية الأميركية هذا الموعد. وسيكون الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حماده معوض والقائم بأعمال السفارة وسام بطرس وشخصية عسكرية. وفي بيروت أفادت المعلومات أن السفير السابق سيمون كرم سيتوجه إلى العاصمة الأميركية مزوداً بتوجيهات رئيس الجمهورية جوزف عون، حول نقاط البحث والمطالب اللبنانية التي ترعى سقف التفاوض. ووفق هذه المعلومات، فإن كرم سيطرح ورقة من خمس نقاط أساسية تشمل هذا السقف، وتقضي بالتزام إسرائيل بوقف الاعتداءات في شكل كامل ونهائي تمهيداً لبدء البحث في الانسحاب، إطلاق الاسرى، عودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية، وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية.

وكتبت" النهار": إذ صار في حكم المؤكد أن هذه الجولة ستعقد على يومين متعاقبين بما يفترض أن تحمله من برمجة واسعة للمفاوضات الجوهرية بين الجانبين، لم يبدّد ذلك المخاوف من الاتّساع المتدرّج للتصعيد الميداني الجاري في الجنوب وأبعد منه، خصوصاً مع ظاهرة توسيع إسرائيل لبيكار التحذيرات والإخلاءات تحت تهديد القرى والبلدات الجنوبية الى مسافات طويلة باتت تلامس أقصى شمال الليطاني. ولم تغفل أوساط على صلة وثيقة بأهل السلطة الواقع الشديد الحرج الذي يواجهه الحكم والحكومة بين الضغوط والتحديات الكبيرة التي سيواجهها الحكم اللبناني في طرح التزامات يفترض أن يكون قادراً على تنفيذها، وأولها قدرة لبنان على تنفيذ قرار حصرية السلاح بنزع سلاح "حزب الله" في مقابل انسحاب إسرائيل انسحاباً كاملاً من كل الأراضي التي احتلتها. كما يواجه في الداخل "انفصاماً" رسم معالمه "الثنائي الشيعي" الذي يعلن من دون حرج رهانه وارتباطه بالمسار الإيراني الأميركي، فيما هو يفتعل أزمة حيال خيار بلاده وحكمه في التفاوض لوقف الحرب التي استدرجها "حزب الله". وزادت قتامة هذا الواقع مع إحياء الذكرى الـ18 أمس لغزوة "حزب الله" بيروت في 7 أيار 2008، والتي أحدثت آثاراً ومفاعيل وتداعيات بالغة السلبية لجهة توظيف الاستقواء بالترهيب الدموي المسلح في النزاعات السياسية الداخلية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن استدراج فصول الحروب رافقه التهويل بحملات مقذعة على رئيسي الجمهورية والحكومة وتفجير أزمة قطيعة بين الرئاستين الأولى والثالثة، بما يبقي الوضع خاضعاً للتفخيخ الداخلي، فيما يصعب التكهن مسبقاً بما ستفضي إليه المفاوضات في جولاتها المقبلة. 
وعلم أنه بعدما حسم رئيس الجمهورية قراره بعدم الموافقة على الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبلغه إلى السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، يجري العمل على الإعداد لزيارة عون إلى البيت الابيض ولقاء الرئيس الأميركي من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقائه نتنياهو. وتشدّد مصادر بعبدا على أن بدء التفاوض لا يعني أن التوقيع سيكون غداً. وتشير إلى أن التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني تقضي ببدء التفاوض على اتفاق أمني، على أن يُستكمل هذا المسار باتفاق سلام تحت سقف مبادرة السلام العربية التي تم التوافق عليها في قمة بيروت عام 2002.

وكتبت" الشرق الاوسط": قالت المصادر الرسمية اللبنانية إن الاجتماع «سيضع أسساً للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل»، ويسعى لوضع اتفاق إطار لها، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون في واشنطن، فيما لم يتحدد موقع الجلسات الأخرى.
وتنص النقاط الخمس التي يصر عليها لبنان، على وقف إطلاق النار وتثبيته، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود، والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب.
وقالت المصادر إن هناك طلباً لبنانياً من واشنطن للضغط على تل أبيب لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تمهيداً لتثبيت وقف إطلاق النار.
وفيما يصر لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى إسرائيل إلى التفاوض مع لبنان تحت النار، وتتمسك بما تقول إنه «حق الدفاع عن النفس» و«حرية الحركة لإحباط أي هجمات يجري الإعداد لها»، في وقت تضاعفت فيه إنذارات الإخلاء إلى 61 بلدة وقرية منذ وقف إطلاق النار، مما دفع عشرات الآلاف من سكان الجنوب إلى النزوح مجدداً، بالتوازي مع مخاوف من استهداف الضاحية، دفعت السكان لعدم العودة إليها.

وكتبت" الاخبار": في ظل المشهد الإقليمي المتوتر، تبدو السلطة وكأنها تتراجع خطوة إلى الوراء في مسار التفاوض مع العدو الإسرائيلي، بعدما أوحت بعض المؤشرات السياسية سابقاً باندفاعة غير محسوبة نحو كسر المحظورات، وصولاً إلى تبرير احتمال عقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. ويبدو هذا التراجع انعكاساً لتصاعد المخاطر الميدانية وتعقيدات الداخل اللبناني أكثر منه مجرد قرار تقني.
وبعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنه «تبلّغ تأكيداً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن لبنان سيكون جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار»، معتبراً أن «أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها»، جاء موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس لافتاً، إذ قال إن لبنان «يشكر أي مسعى إيراني يؤدي إلى وقف إطلاق النار»، قبل أن يتطرق إلى ما وصفه بـ«الأمر الحساس»، معتبراً أن «أي مسعى إيراني يجب أن يمر عبر المؤسسات اللبنانية وأن يسهم في حصرية السلاح». علماً أن عون نفسه، الذي يريد من إيران أن تتواصل معه، كان يقف خلف قرار رفض أوراق اعتماد السفير الإيراني في لبنان رضا شيباني ومطالبته بترك لبنان.
ولا يحتاج هذا التراجع إلى كثير من البحث لفهم أسبابه. ففي ظل تصاعد الضغوط الأميركية لتنظيم لقاء بين عون ونتنياهو، قوبلت الفكرة في بيروت وخارجها بحذر شديد، واعتبرها كثيرون «انتحاراً سياسياً»، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتبدلات المتسارعة في المنطقة. وخلف هذا التراجع، برزت مخاوف من أن يتحول اللقاء إلى منصة لإعادة تأهيل نتنياهو دولياً، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يتجنب عدد من القادة العرب والأوروبيين استقباله. كما أن الطموحات الإسرائيلية تتجاوز فكرة اتفاق سلام تقليدي، إذ تسعى تل أبيب إلى بناء شراكة أمنية مع السلطة اللبنانية ضد حزب الله، وتحويل الصراع إلى مواجهة داخلية، وتحويل البلاد تدريجياً إلى منطقة نفوذ إسرائيلي.
وفيما يُفترض أن يمتلك الوفد اللبناني ملفات متكاملة حول الوضع الميداني القائم، كشف مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية أن المعطيات المتعلقة بما يجري على الأرض لا تزال غير مكتملة. ورغم تأكيد مسؤولين في القصر الجمهوري أنهم أرسلوا إلى السفارة اللبنانية في واشنطن ملفات أعدّها الجيش اللبناني، فإن تسريبات من محاضر غير رسمية للاجتماعين السابقين بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي أثارت التساؤلات، بعدما تبيّن أن الوفد اللبناني لم يقدّم وثائق تتعلق بحجم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، كما لم تكن لدى السفيرة وفريقها معطيات كافية حول عمليات التدمير والتجريف التي تنفذها قوات الاحتلال في المناطق المحتلة.
وبحسب المصادر نفسها، يفترض أن يُستكمل إعداد ملف تفصيلي بهذه الانتهاكات، على أن يُسلَّم إلى كرم، مع إرسال نسخة إلى السفارة اللبنانية في واشنطن، تمهيداً لنقلها إلى وزارة الخارجية الأميركية التي تتولى إدارة هذا المسار التفاوضي.
استهداف إسرائيل للضاحية يخلط أوراق وقف النار
الخارجية الصينية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والعودة إلى الحوار والتفاوض
سلام بحث مع السفير الأميركي "تثبيت وقف إطلاق النار" والمفاوضات
باسيل: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم
