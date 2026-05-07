تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يرفض لقاء نتنياهو قبل انهاء الاحتلال وضغط أميركي لمنع تجدُّد القتال

Lebanon 24
07-05-2026 | 22:08
A-
A+
عون يرفض لقاء نتنياهو قبل انهاء الاحتلال وضغط أميركي لمنع تجدُّد القتال
عون يرفض لقاء نتنياهو قبل انهاء الاحتلال وضغط أميركي لمنع تجدُّد القتال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتصدر الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية التي تُعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الجاري في واشنطن واجهة الأحداث المرتقبة، في محطة تبدو الأكثر حساسية ودقة منذ انطلاق هذا المسار، ليس فقط لأنها تدخل للمرة الأولى إلى قلب الملف الأمني المرتبط بسلاح "حزب الله"، بل لأنها تسعى أيضًا إلى رسم معادلة جديدة للبنان ما بعد الحرب، على المستويين السياسي والعسكري معًا.
Advertisement
وكتبت" نداء الوطن": هذه الجولة ستتناول بصورة مباشرة وضع جدول زمني واضح ومدروس لمعالجة ملف نزع سلاح "الحزب"، في خطوة تعكس انتقال النقاش من مرحلة احتواء المواجهة إلى مرحلة الحسم. فواشنطن تقود عمليًا عملية إخراج تدريجي للبنان من المدار الإيراني الذي أمسك بمفاصل قراره الاستراتيجي لسنوات طويلة، وتدرك واشنطن أن أي استقرار دائم على الحدود الجنوبية لن يكون ممكنًا من دون معالجة جذرية لمسألة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، ولذلك تتعامل مع الجولة الثالثة باعتبارها مفصلا تأسيسيًا، لا مجرد محطة تقنية.
وفي السياق، أشار مصدر رسمي إلى أن المحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، هي أكثر من اجتماع تحضيري ثالث وباتت في مرتبة اجتماع لوضع أسس التفاوض المباشر، وبالتالي يمكن القول إن المفاوضات المباشرة ستنطلق في هذا الموعد، وسيمثل لبنان سفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض، السفير السابق سيمون كرم، القائم بالأعمال وسام بطرس، وشخصية عسكرية ضمن الوفد اللبناني.
وبالنسبة إلى واشنطن سيحضر مستشار وزارة الخارجية الأميركية مايكل نيدهام، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وفريق من وزارة الخارجية الأميركية.
وفي إطار الاستعداد للقاء الثالث، شهد قصر بعبدا في خلال الساعات الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة خُصصت لتحضير الورقة اللبنانية، بمشاركة السفير السابق سيمون كرم، وبحسب المصادر، يأخذ الوفد اللبناني تعليماته من رئيس الجمهورية حيث سيكون تثبيت وقف إطلاق النار البند الأهم الذي سيساهم في تزخيم المفاوضات، في حين لن تستطيع ضغوط "حزب الله" على الداخل إيقاف هذا المسار.

وذكرت «اللواء» أن البندين الرئيسيين هما: تثبيت وقف النار وتأمين العودة الآمنة لأهالي الجنوب الى قراهم.
 وتنعقد المفاوضات، وسط أجواء ترقب للمسار الأميركي - الايراني، ومع عودة الاحتلال الى الاغتيالات في قلب بيروت، وبتغطية من واشنطن، حسب التصريحات الاسرائيلية، إذ استهدفت ليل الاربعاء - الخميس من وصفته بقائد وحدة الرضوان في حزب الله أحمد مالك بلوط..
وليلاً نقل من اسرائيل أنها تبلغت من واشنطن أن تمديد وقف النار يقابله استمرار التفاوض.
وعن مواضيع التفاوض اكدت المصادر ان الاولوية لدى لبنان هي وقف التصعيد الاسرائيلي نهائياً، وهذا امر لا يتم الا بضغط اميركي مباشر وقوي على اسرائيل. كما اكدت ان زيارة الرئيس عون الى واشنطن لم تتحدد بعد كما ان اي اجتماع مع نتنياهو غير وارد.
  والى ذلك افيد «ان واشنطن تعهدت للبنان بِحَثّ إسرائيل على التهدئة ودعم مسار التفاوض». و برغم التصعيد المعادي، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية عقد لقاءات بين وفدي لبنان والكيان الإسرائيلي في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين، كما قال مصدر رسمي لبناني لقناة «الجزيرة»: هناك مسعى أميركي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية، وجولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. والمفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
اضاف المصدر: ان الرئاسة تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. والخطوة المرتقبة قبل 17 ايار هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار..والطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب كامل.
  وتابع: لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. المسعى الإيراني لدعم موقف، لبنان مشكور إذا كان يؤدي إلى وقف إطلاق نار أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار يجب أن يمر عبر المؤسسات اللبنانية ويسهم بتنفيذ قرار حصر السلاح. يجب إنهاء مهمة السلاح والأمر يحتاج وقتا ويقتضي معالجات سياسية واجتماعية واقتصادية.
واوضح المصدر «الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية رسالة إسرائيلية لعرقلة مسارات المفاوضات». وقال: الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء الآن مع نتنياهو قد يؤدي لإجهاض مساعي الاستقرار، وهناك تفهم أميركي للموقف اللبناني من عدم عقد لقاء بين عون ونتنياهو الآن.

وكتبت"الديار": تتحدث مصادر رسمية عن مسارين سياسي وامني في المحادثات المفترضة في واشنطن بين لبنان والعدو الاسرائيلي، واذا كان الشق الامني واضحا لجهة مطالب الطرفين، فان الملف السياسي يبقى مبهما، ويحتاج الى توضيحات من الجانب اللبناني، كما تقول اوساط سياسية بارزة فاذا كان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد سبق واكد ان لبنان ليس في صدد اتفاق سلام، بل تفاهمات على هدنة او ترتيبات امنية، فما الحاجة الى قناة تفاوض سياسية؟ واذا كانت المطالب اللبنانية عليها اجماع وطني؟ يبقى السؤال ماذا تريد «اسرائيل» وواشنطن في المقابل؟ وهل سيتم الاستجابة الى الاجندة اللبنانية بحسن نية؟! واذا كانت الدولة ستعيد التذكير بالقرارات الحكومية لنزع سلاح حزب الله..هل سيكون الجواب المتوقع اسرائيليا واميركيا، حسنا سوف نلبي مطالبكم ونفذوا تعهداتكم لاحقا؟! ام اننا سنكون امام استحقاقات داخلية صعبة في ظل انعدام القدرة على تنفيذ الشروط الاسرائيلية التي لا تزال على حالها، «لن نوقف العمليات في جنوب الليطاني قبل القضاء على حزب الله في تلك المنطقة،والمطلوب ان تبدا الحكومة القيام بالمهمة شمال الليطاني»..وهو كلام تتبناه واشنطن وتريد من جلسات التفاوض المقبلة ان تبدا من نقطة «نزع السلاح»؟!
وتاتي هذه التساؤلات بعد ساعات على تسريب مصادر رسمية لبنانية معلومات عن «الاجندة» اللبنانية للمفاوضات والتي لا تهدف الى توقيع اتفاقية سلام بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء، وفيما لم يوضح المصدر اسباب القبول بالذهاب الى التفاوض قبل وقف النار، لفت الى ان الامور يجب ان تنتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين الطرفين مرورا بانسحاب كامل..وفي هذا السياق، ابلغت الرئاسة اللبنانية واشنطن أن اللقاء الآن مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يؤدي لإجهاض مساعي الاستقرار، وقد لاقت تفهمًا أميركيًا للموقف اللبناني من عدم عقد لقاء بين عون ونتنياهو.
وافادت معلومات «البناء»، ان السفيرة معوض التقت مسؤولين في الخارجية الأميركية ونقلت لهم رسالة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية باستعداد لبنان للتفاوض عبر وفد دبلوماسي ـ عسكري في واشنطن مقابل التزام «إسرائيل» بوقف إطلاق النار، إلا أنّها لم تحصل على جواب إسرائيلي. لكن الضغوط الأميركية على رئيسي الجمهورية والحكومة دفعتهما للموافقة على المفاوضات المباشرة بعد التهديد الأميركي الوارد في بيان السفارة الأميركية وبعد استهداف الضاحية والتلويح الإسرائيلي بمنح لبنان مهلة أسبوعين قبل توسيع الحرب إلى العمق اللبناني.
لكن أوساطاً نيابية مطلعة أوضحت أنّ ما حصل هو نوع من التسوية، يقضي بتفهّم أميركي لرفض عون للقاء نتنياهو في البيت الأبيض، مقابل قبول السلطة بالتفاوض المباشر وقبل وقف إطلاق النار ومن دون أية شروط مسبقة؛ ما يعني أنّ المفاوض اللبناني سيذهب ضعيفاً ومن دون أوراق تفاوضية، ما يعرّض المفاوضات للفشل قبل أن تبدأ، ويضرّ بالمصلحة الوطنية، خصوصاً أنّ «إسرائيل» اليوم ليست جاهزة لوقف النار ولتقديم تنازلات، بل إنّ حكومة التطرف اليميني والديني وأغلبية الرأي العام الإسرائيلي لا تزالان تؤيدان الحرب؛ وبالتالي نتنياهو لا يريد من المفاوضات سوى صورة مع وفد لبنان تمنحه صورة إنجاز دبلوماسي مقابل إظهار لبنان بحالة ضعف سياسي وعسكري.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا شديدة لمنع تجدد القتال مع حزب الله في الشمال
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد الضغوط الاميركية لعقد لقاء مباشر مع نتنياهو وبري يضبط إيقاع الخلاف مع عون
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أصدقاء لبنان"يتحركون أميركياً لرفع الضغوط عن عون للقاء نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-08
Lebanon24
01:15 | 2026-05-08
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:34 | 2026-05-08
Lebanon24
00:06 | 2026-05-08
Lebanon24
23:13 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24