تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصعيد إسرائيلي جنوني على الجبهة الجنوبية واتصالات لبنانية داخلية لضمان الاستقرار

Lebanon 24
07-05-2026 | 22:16
A-
A+
تصعيد إسرائيلي جنوني على الجبهة الجنوبية واتصالات لبنانية داخلية لضمان الاستقرار
تصعيد إسرائيلي جنوني على الجبهة الجنوبية واتصالات لبنانية داخلية لضمان الاستقرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وسط ترقب لمستوى الحضور الأميركي ولمدى جدية واشنطن في خفض التصعيد تمهيداً لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التفاوضية التالية. وكشف رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام زواره عن اتصالات أميركية تهدف إلى تهدئة التصعيد الإسرائيلي قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

وكتبت"الاخبار":شكّلت الغارة الإسرائيلية على حارة حريك أول من أمس نقطة تحوّل بارزة، إذ لم تكن مجرد عملية أمنية، بل حملت رسالة سياسية مباشرة مفادها أن العاصمة اللبنانية ليست خارج دائرة الاستهداف. فالضربة تُعدّ الأولى على بيروت منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار، فيما بدا لافتاً الطابع الاستعراضي الذي أحاط بها، بقيادة نتنياهو شخصياً، وبمشاركة وزير الحرب يسرائيل كاتس، على مدى 24 ساعة، في محاولة لتسويق «إنجاز» أمام الداخل الإسرائيلي، والإيحاء بأن الولايات المتحدة لا تفرض قيوداً على حركة جيش الاحتلال. وجاء توقيت العملية قبل أيام من جولة واشنطن التفاوضية، في محاولة إسرائيلية لإعادة فرض شروطها على أي مسار تفاوضي، بينما رأى فيها آخرون رسالة ضغط مرتبطة بالمسار الأميركي - الإيراني ومحاولة للتشويش عليه.

وكتبت" الديار": يرتفع نسق التصعيد الاسرائيلي على نحو جنوني على الجبهة الجنوبية، حيث تعرضت عشرات القرى والمدن للغارات والقصف المدفعي.. وبعد ساعات من الاعتداء على الضاحية الجنوبية للمرة الاولى منذ وقف النار، انضمت مدينة النبطية الى دائرة الاستهداف للمرة الاولى ايضا، وفق نمط متدرج تعتمده قوات الاحتلال لفرض قواعد اشتباك جديدة، وبحسب مصادر مطلعة على الوضع الميداني عمليا لم تعد هناك هدنة ولم يعد بالامكان توصيفها «بالهشة»، لانها عمليا لم تعد موجودة، وتتعمد قوات العدو الى التملص منها بطريقة ممنهجة لتوظيفها في السياسية، لان القيمة العملانية لهذا التصعيد لا يغير من الواقع الميداني باعتبار ان معظم الاهداف المستهدفة مدنية هدفها  الانتقام من الفشل في مواجهة المحلقات او «مطرقة السماء»، كما اسماها الاعلام الاسرائيلي، كما تهدف الى الترويع وزيادة الضغط على بيئة المقاومة. كما تستخدم ورقة ضغط على طاولة التفاوض الثنائي مع لبنان في واشنطن، وهي رسالة ايضا للمفاوض الايراني الذي يعمل على دراسة المقترح الاميركي الجديد في محاولة للضغط عليه من «البوابة» اللبنانية.
في المقابل، لفتت تلك المصادر الى ان المقاومة لا تزال تتعامل مع الوضع الميداني ضمن قواعد اشتباك تقوم على «ضبط ايقاع» الردود دون الذهاب الى ردود انفاعلية مع التركيز على تعميق المأزق الميداني لقوات الاحتلال في المناطق المحتلة جنوبا، وابقاء المستوطنات في حالة من انعدام الامن، لكن قد تتغير قواعد الاشتباك في الايام المقبلة، وقد تتجه الى رفع نسق المواجهة لكسر مرحلة الاستنزاف، دون التسبب بانهيار الهدنة!
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: نجري اتصالات لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق خطوات عاجلة لضمان استقرار الأسواق اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نأمل في تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريبا لضمان الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في ديمونا ومحيطها ومناطق واسعة جنوبي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-08
Lebanon24
01:15 | 2026-05-08
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:34 | 2026-05-08
Lebanon24
00:06 | 2026-05-08
Lebanon24
23:13 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24