|
لبنان
الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف "اليونيفيل"
Lebanon 24
07-05-2026
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت "النهار" عن مصادر ديبلوماسية دولية أنه في الأول من حزيران المقبل سيقدم
الأمين العام للأمم المتحدة
تقريراً إلى
مجلس الأمن الدولي
يتضمن اقتراحاته المختلفة حول انتداب المراقبين الذين سيخلفون قوة "اليونيفيل" في
جنوب لبنان
التي ستغادر
لبنان
في 31 كانون الاول. ويبني
الأمين العام
خياراته المختلفة على محادثات أجراها وفريق عمله مع القيادات
اللبنانية
. وتشير المصادر الديبلوماسية إلى احتمال أن يقدّم الأمين العام خيارات مختلفة بالنسبة إلى حجم فريق المراقبين الدوليين الذين يقترح أن يخلفوا "اليونيفيل" وأن تتركّز مهمتهم وعملهم على reporting liaison monitoring ، أي بما يشبه ما يقوم به مراقبون دوليون حالياً في
الجولان
ولبنان إلى جانب "اليونيفيل" وعددهم الآن حوالي مئة أو أكثر. لكن الاقتراح قد يلحظ عدداً بحوالى ألفي مراقب أو أكثر من ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه في النهاية. وتؤكد المصادر أن الفريق الأممي الذي سيخلف "اليونيفيل" لن يكون "يونيفيل أخرى معدّلة" بل فريق أممي مراقب قد يحتاج إلى تصويت
مجلس الأمن
على إنشائه. وتقول المصادر إن
إسرائيل
تعارض دائماً وجود قوة للأمم المتحدة في الجنوب، لكن المصادر تعوّل على احتمال أن يكون الموقف الأميركي بالنسبة للبنان مختلفاً عن الموقف
الإسرائيلي
في هذا الخصوص. وتضيف المصادر أن هناك ضرورة للتصويت على مهمة جديدة لفريق
الأمم المتحدة
، واقتراحات الأمم المتحدة مبنية على إطار القرار 1701 وليس على أساس احتلال القوات
الإسرائيلية
القرى اللبنانية أو رسمها خطوطاً جديدة بين البلدين.
