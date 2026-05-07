تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف "اليونيفيل"

Lebanon 24
07-05-2026 | 22:27
A-
A+
الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف اليونيفيل
الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت "النهار" عن مصادر ديبلوماسية دولية أنه في الأول من حزيران المقبل سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن اقتراحاته المختلفة حول انتداب المراقبين الذين سيخلفون قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان التي ستغادر لبنان في 31 كانون الاول. ويبني الأمين العام خياراته المختلفة على محادثات أجراها وفريق عمله مع القيادات اللبنانية. وتشير المصادر الديبلوماسية إلى احتمال أن يقدّم الأمين العام خيارات مختلفة بالنسبة إلى حجم فريق المراقبين الدوليين الذين يقترح أن يخلفوا "اليونيفيل" وأن تتركّز مهمتهم وعملهم على reporting liaison monitoring    ، أي بما يشبه ما يقوم به مراقبون دوليون حالياً في الجولان ولبنان إلى جانب "اليونيفيل" وعددهم الآن حوالي مئة أو أكثر. لكن الاقتراح قد يلحظ عدداً بحوالى ألفي مراقب أو أكثر من ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه في النهاية. وتؤكد المصادر أن الفريق الأممي الذي سيخلف "اليونيفيل" لن يكون "يونيفيل أخرى معدّلة" بل فريق أممي مراقب قد يحتاج إلى تصويت مجلس الأمن على إنشائه. وتقول المصادر إن إسرائيل تعارض دائماً وجود قوة للأمم المتحدة في الجنوب، لكن المصادر تعوّل على احتمال أن يكون الموقف الأميركي بالنسبة للبنان مختلفاً عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص. وتضيف المصادر أن هناك ضرورة للتصويت على مهمة جديدة لفريق الأمم المتحدة، واقتراحات الأمم المتحدة مبنية على إطار القرار 1701 وليس على أساس احتلال القوات الإسرائيلية القرى اللبنانية أو رسمها خطوطاً جديدة بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة "اليونيفيل" من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
4 مرشحين... من سيخلف غوتيريش في الأمم المتحدة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: جنود اليونيفيل في جنوب لبنان قتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" يطرح ورقته التفاوضية وقنوات اتصال إقليمية تُفتح معه
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

الأمين العام

الأمن الدولي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-08
Lebanon24
01:15 | 2026-05-08
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:34 | 2026-05-08
Lebanon24
00:06 | 2026-05-08
Lebanon24
23:13 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24