الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف "اليونيفيل"

نقلت "النهار" عن مصادر ديبلوماسية دولية أنه في الأول من حزيران المقبل سيقدم تقريراً إلى يتضمن اقتراحاته المختلفة حول انتداب المراقبين الذين سيخلفون قوة "اليونيفيل" في التي ستغادر في 31 كانون الاول. ويبني خياراته المختلفة على محادثات أجراها وفريق عمله مع القيادات . وتشير المصادر الديبلوماسية إلى احتمال أن يقدّم الأمين العام خيارات مختلفة بالنسبة إلى حجم فريق المراقبين الدوليين الذين يقترح أن يخلفوا "اليونيفيل" وأن تتركّز مهمتهم وعملهم على reporting liaison monitoring ، أي بما يشبه ما يقوم به مراقبون دوليون حالياً في ولبنان إلى جانب "اليونيفيل" وعددهم الآن حوالي مئة أو أكثر. لكن الاقتراح قد يلحظ عدداً بحوالى ألفي مراقب أو أكثر من ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه في النهاية. وتؤكد المصادر أن الفريق الأممي الذي سيخلف "اليونيفيل" لن يكون "يونيفيل أخرى معدّلة" بل فريق أممي مراقب قد يحتاج إلى تصويت على إنشائه. وتقول المصادر إن تعارض دائماً وجود قوة للأمم المتحدة في الجنوب، لكن المصادر تعوّل على احتمال أن يكون الموقف الأميركي بالنسبة للبنان مختلفاً عن الموقف في هذا الخصوص. وتضيف المصادر أن هناك ضرورة للتصويت على مهمة جديدة لفريق ، واقتراحات الأمم المتحدة مبنية على إطار القرار 1701 وليس على أساس احتلال القوات القرى اللبنانية أو رسمها خطوطاً جديدة بين البلدين.

