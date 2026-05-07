تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحديات داخلية وخارجية تواجه الصيغة اللبنانية
Lebanon 24
07-05-2026
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ماجد كيالي في" النهار":
الأسباب
اللبنانية
الداخلية، التي ميّزت
لبنان
، هي التي أضعفته، أيضاً، إزاء المداخلات الخارجية، التي فاقم منها وجود
إسرائيل
في المشرق العربي، وتداعيات الصراع العربي ـ
الإسرائيلي
، الذي دفع لبنان الثمن الأكبر فيه، رغم محاولاته النأي بنفسه، بأكثر من أية دولة عربية أخرى ادعت محاربة إسرائيل.
Advertisement
في هذا الإطار، بديهي أن ضعف لبنان الداخلي هو الذي شكل الخاصرة الرخوة، التي سمحت بتحول الفصائل
الفلسطينية
إلى لبنان، وتمركزها فيه كقاعدة لها، بعد إخراجها من
الأردن
(1970)، فهذا لم يحدث في
سوريا
، التي كان نظامها يعتبر نفسه في حرب مع إسرائيل، بسبب قوة نظامها.
أيضاً، حدثت هذه النقلة بحكم الزخم الذي كانت تحظى به زعامة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (الذي فرض اتفاق القاهرة 1969)، بما في ذلك في لبنان، وأيضاً بسبب المنافسات العربية على الورقة الفلسطينية، لكن كل هذا حدث بالضبط بسبب التداعيات التي نجمت عن هزيمة الأنظمة العربية في حرب حزيران/ يونيو 1967، التي اتخذت من دعم الكفاح المسلح الفلسطيني نوعاً من التعويض عن الهزيمة، وغطاء للتغطية عليها، وهذا يشمل النظامين المصري والسوري.
يستنتج من ذلك أنه لولا تلك الهزيمة ربما لما حصل في لبنان ما حصل، ولما استطاعت الحركة الوطنية الفلسطينية
التعبير عن
نفسها بالشكل الذي كانته في فترة السبعينيات، إلى حين إخراجها من لبنان، بنتيجة الغزو الإسرائيلي (1982)، ولما حصل التدخل السوري، وبعده
الإيراني
، والاثنان داما قرابة نصف قرن (السوري من 1976 ـ 2005 والإيراني من 2005 - 2024).
الآن يقف لبنان على عتبة حقبة جديدة من تاريخه، ربما تفيد بعودة سيرة الحقبة الأولى، التي سادت بعد
الاستقلال
، لكن ذلك يتطلب صدّ التدخلات
الإسرائيلية
، بالطرق الممكنة، كما يتطلب ذلك تطوير الصيغة السياسية في لبنان، وهو استحقاق لا بد منه، عاجلاً أم آجلاً، لأن قوة لبنان في وحدة واستقلالية شعبه، قبل أن تكون في وحدة واستقلاليه أرضه، فالأول هو شرط الثاني.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: بلادنا تواجه تحديات متعددة والعدو يعارض تقدمنا وحصولنا على العلم والمعرفة
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: بلادنا تواجه تحديات متعددة والعدو يعارض تقدمنا وحصولنا على العلم والمعرفة
08/05/2026 08:31:33
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: لخطة طارئة تواجه تحديات الأمن الغذائي
Lebanon 24
وزارة الزراعة: لخطة طارئة تواجه تحديات الأمن الغذائي
08/05/2026 08:31:33
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخط الأصفر" على وشك التوسع وتحدّيات تواجه الهدنة المترنّحة
Lebanon 24
"الخط الأصفر" على وشك التوسع وتحدّيات تواجه الهدنة المترنّحة
08/05/2026 08:31:33
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
Lebanon 24
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
08/05/2026 08:31:33
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الفلسطينية
التعبير عن
الإسرائيلي
الاستقلال
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميدانياً.. أمر لافت من "حزب الله"
Lebanon 24
ميدانياً.. أمر لافت من "حزب الله"
01:30 | 2026-05-08
08/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتير الشارع ممنوع
Lebanon 24
توتير الشارع ممنوع
01:15 | 2026-05-08
08/05/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن الاسبوع المقبل ولبنان يصر على خمس نقاط
Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن الاسبوع المقبل ولبنان يصر على خمس نقاط
01:00 | 2026-05-08
08/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها.. الجميّل يهنّئ أبو الحسن بسلامته
Lebanon 24
بعد حادثة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها.. الجميّل يهنّئ أبو الحسن بسلامته
00:34 | 2026-05-08
08/05/2026 12:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب تحت النار.. غارات وتحركات عسكرية إسرائيلية وتصعيد ميداني واسع
Lebanon 24
الجنوب تحت النار.. غارات وتحركات عسكرية إسرائيلية وتصعيد ميداني واسع
00:06 | 2026-05-08
08/05/2026 12:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
Lebanon 24
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
07:00 | 2026-05-07
07/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
11:28 | 2026-05-07
07/05/2026 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
04:18 | 2026-05-07
07/05/2026 04:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
Lebanon 24
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
08:00 | 2026-05-07
07/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
Lebanon 24
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
09:00 | 2026-05-07
07/05/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2026-05-08
ميدانياً.. أمر لافت من "حزب الله"
01:15 | 2026-05-08
توتير الشارع ممنوع
01:00 | 2026-05-08
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن الاسبوع المقبل ولبنان يصر على خمس نقاط
00:34 | 2026-05-08
بعد حادثة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها.. الجميّل يهنّئ أبو الحسن بسلامته
00:06 | 2026-05-08
الجنوب تحت النار.. غارات وتحركات عسكرية إسرائيلية وتصعيد ميداني واسع
23:13 | 2026-05-07
"الحزب" متخوف من تفلت قسم من بيئته وخروجها عن طاعته
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 08:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24