"الاشتراكي" منع استغلال "محاولة الاغتيـال"

تلقى الحزب "التقدمي " اتصالات كثيرة من جهات مختلفة استنكرت حادثة محاولة اغتيال في قبيع، أمس الخميس.وذكرت المعلومات أنّ "الاشتراكي" أبلغ أوساطاً مختلفة كثيرة وضع الملف في عهدة الدولة والأجهزة الأمنية كخطوة تمنع أي تأويلات أو تحليلات هدفها إحداث فتنة أو تأجيج الوضع.وقالت المعلومات إن "الاشتراكي" حرص على عدم إعطاء الحادثة أي أبعاد سياسية مع الالتزام التام بسياق التحقيقات التي تجري بوتيرة عالية وبإشراف مباشر من الجهات المعنية.