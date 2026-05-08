هل فُتح خط تواصل بين بيروت وتل أبيب؟

لوحظ خلال الساعات الـ48 الماضية أن منصتين إعلاميتين لبنانيتين استضافتا عبر تطبيق "زووم" لبنانيين مُبعدَين إلى ، وهم من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثوا عما مرّوا به خلال فترة إبعادهم، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بحياتهم وعائلاتهم.هذا التطور أثار تساؤلات عدّة بشأن فتح خط تواصل بين وتل أبيب، خصوصاً في ظل الجدل بشأن السماح بهذا النوع من الظهور الإعلامي العلني بين وسائل إعلام لبنانية وأشخاص لبنانيين داخل إسرائيل، ما فتح نقاشاً حول أبعاده وحدوده القانونية والإعلامية.