استشهاد عنصر في الدفاع المدني بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بين كفرحمام وكفرشوبا

أدت الغارة التي استهدفت سيارة الجمعة بين كفرحمام وكفرشوبا الى استشهاد حافظ يحيى العنصر في الدفاع المدني وابن بلدة كفرشوبا.وعقب الغارة، حضرت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، وسط حالة من التوتر في المنطقة،وفق ما أفادت مندوبة " ".