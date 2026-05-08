ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة وانخفض سعر المازوت 16 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليونان و472 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليونان و490 ألف ليرةالمازوت: مليونان و298 ألف ليرةالغاز: مليون و569 ألف ليرة