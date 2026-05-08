بالرغم من قرار فرنسا الإعفاء من رسوم الجامعات.. الطلاب اللبنانيون أمام عقبة جديدة!

أعلن ماكرون مؤخرا إعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الحكومية من رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل أي 2026 ـ 2027، ويشمل هذا القرار أكثر من 10,000 طالب وطالبة، بهدف دعمهم نظراً للظروف التي يمر بها .

علما ان هذا الإعفاء يُغطي رسوماً سنوية تتراوح ما بين 2000 و4000 يورو، كما يُشجع المزيد من الطلاب اللبنانيين على اختيار مقصداً للتحصيل العلمي الجامعي.

وقد ازداد عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا في السنوات الأخيرة بشكل كبير لاسيما بعد انفجار مرفأ عام 2020، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان.

ولطالما كانت فرنسا المقصد المفضل للطلاب اللبنانيين لإكمال تحصيلهم الجامعي. وبحسب إحصائيات "فرانس كامبوس" للعام الجامعي السابق يصل عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا إلى نحو 10500 طالب وهم موزعون بين الجنسين بنحو 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور.



كيف يمكن التقديم للدراسة في الجامعات الفرنسية؟

يتم التقديم للدراسة كطالب لبناني في فرنسا غالبًا عبر مسار منظّم اسمه Campus France.

بداية يتم اختيار التخصص والجامعة، ويُمكن البحث عن هذه البرامج عبر منصة Campus France أو عبر مواقع الجامعات مباشرة.

بعد ذلك يجب إنشاء حساب عبر Campus France لتسجيل اسم الطالب ويتم من خلاله ملء المعلومات المطلوبة، اختيار الجامعة، ومن ثم إرسال الملف.

ولتجهيز الملف يحتاج الطالب الى الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية إضافة إلى كشف علامات، سيرة ذاتية، (CV) رسالة تحفيز (Motivation Letter)، إثبات لغة: فرنسي DELF أو DALF، للغة الإنكليزية: IELTS أو TOEFL (في حال كان برنامج الدراسة باللغة الإنكليزية).

بعد إرسال الملف، من الممكن إجراء مقابلة مع منصة Campus France، حيث يتم سؤال الطالب عن خطته الدراسية، وسبب اختياره لفرنسا وأهدافه المستقبلية.



القبول الجامعي:

في حال القبول ترسل الجامعة المختارة رسالة قبول او Lettre d’acceptation، من ثم ينتقل الطالب إلى مرحلة الحصول على الفيزا أو تأشيرة طالب.

يتم تقديم تأشيرة طالب عبر السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع contact TLS ، أما المستندات المطلوبة فهي: رسالة القبول، إثبات سكن في فرنسا، إثبات قدرة مالية ( 615 يورو شهريا) إضافة إلى تأمين صحي.

أما عن تكاليف المعيشة الفعلية في فرنسا، فالمتوسط الشهري كالآتي:

خارج : حوالي 800 – 1,100 يورو

باريس: حوالي 1,200 – 1,500 يورو.



مشكلة الإمتحانات الرسمية

إلى ذلك، يُعاني الطلاب الذين يريدون التوجه إلى فرنسا لاكمال تعليمهم الجامعي من مشكلة حقيقية بسبب عدم صدور قرار من وزارة التربية بشأن مصير الامتحانات الرسمية في حال ستُنظم أم ستُلغى هذه السنة جراء الوضع الذي يعيشه لبنان وتداعيات الحرب.

وثمة انقسام ما بين فريق يُطالب بإجرائها خصوصاً الشهادة الثانوية، وآخر يفضّل إلغاءها أو استبدالها بإفادات بسبب الظروف الأمنية والتربوية.

الا ان هذا التأخير يتسبب بمشكلة كبيرة للطلاب الذين يريدون السفر إلى الخارج لإكمال تعليمهم.

فالجامعات الفرنسية وغيرها في دول أخرى عادةً تطلب شهادة رسمية أو نتائج نهائية لإتمام التسجيل، لذلك، أي تأخير أو استبدال الشهادة بـ"إفادة" قد يؤخّر قبول الطالب أو يعرّضه لخسارة مقعده إذا لم تُقبل الإفادة.



وهكذا يبقى مصير الطلاب اللبنانيين المتجهين إلى الخارج مرتبطا مباشرة بالقرار النهائي بشأن الامتحانات الرسمية.

