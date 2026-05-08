تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالرغم من قرار فرنسا الإعفاء من رسوم الجامعات.. الطلاب اللبنانيون أمام عقبة جديدة!

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
08-05-2026 | 02:30
A-
A+
بالرغم من قرار فرنسا الإعفاء من رسوم الجامعات.. الطلاب اللبنانيون أمام عقبة جديدة!
بالرغم من قرار فرنسا الإعفاء من رسوم الجامعات.. الطلاب اللبنانيون أمام عقبة جديدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الحكومية الفرنسية من رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل أي 2026 ـ 2027، ويشمل هذا القرار أكثر من 10,000 طالب وطالبة، بهدف دعمهم نظراً للظروف التي يمر بها لبنان.
علما ان هذا الإعفاء يُغطي رسوماً سنوية تتراوح ما بين 2000 و4000 يورو، كما يُشجع المزيد من الطلاب اللبنانيين على اختيار فرنسا مقصداً للتحصيل العلمي الجامعي.
وقد ازداد عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا في السنوات الأخيرة بشكل كبير لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان.
ولطالما كانت فرنسا المقصد المفضل للطلاب اللبنانيين لإكمال تحصيلهم الجامعي. وبحسب إحصائيات "فرانس كامبوس" للعام الجامعي السابق يصل عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا إلى نحو 10500 طالب وهم موزعون بين الجنسين بنحو 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور.
 
كيف يمكن التقديم للدراسة في الجامعات الفرنسية؟
يتم التقديم للدراسة كطالب لبناني في فرنسا غالبًا عبر مسار منظّم اسمه Campus France.
بداية يتم اختيار التخصص والجامعة، ويُمكن البحث عن هذه البرامج عبر منصة Campus France أو عبر مواقع الجامعات مباشرة.
بعد ذلك يجب إنشاء حساب عبر Campus France لتسجيل اسم الطالب ويتم من خلاله ملء المعلومات المطلوبة، اختيار الجامعة، ومن ثم إرسال الملف.
ولتجهيز الملف يحتاج الطالب الى الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية إضافة إلى كشف علامات، سيرة ذاتية،   (CV) رسالة تحفيز (Motivation Letter)، إثبات لغة: فرنسي DELF أو DALF، للغة الإنكليزية: IELTS أو TOEFL (في حال كان برنامج الدراسة باللغة الإنكليزية).
بعد إرسال الملف، من الممكن إجراء مقابلة مع منصة Campus France، حيث يتم سؤال الطالب عن خطته الدراسية، وسبب اختياره لفرنسا وأهدافه المستقبلية. 
 
القبول الجامعي:
في حال القبول ترسل الجامعة المختارة رسالة قبول او Lettre d’acceptation، من ثم ينتقل الطالب إلى مرحلة الحصول على الفيزا  أو تأشيرة طالب.
يتم تقديم تأشيرة طالب عبر السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع contact TLS ، أما المستندات المطلوبة فهي: رسالة القبول، إثبات سكن في فرنسا، إثبات قدرة مالية ( 615 يورو شهريا) إضافة إلى تأمين صحي.
أما عن تكاليف المعيشة الفعلية في فرنسا، فالمتوسط الشهري كالآتي:
خارج باريس: حوالي 800 – 1,100 يورو
باريس: حوالي 1,200 – 1,500 يورو.
 
مشكلة الإمتحانات الرسمية
إلى ذلك، يُعاني الطلاب الذين يريدون التوجه إلى فرنسا لاكمال تعليمهم الجامعي من مشكلة حقيقية بسبب عدم صدور قرار من وزارة التربية بشأن مصير الامتحانات الرسمية في حال ستُنظم أم ستُلغى هذه السنة جراء الوضع الذي يعيشه لبنان وتداعيات الحرب.
وثمة انقسام ما بين فريق يُطالب بإجرائها خصوصاً الشهادة الثانوية، وآخر يفضّل إلغاءها أو استبدالها بإفادات بسبب الظروف الأمنية والتربوية.
الا ان هذا التأخير يتسبب بمشكلة كبيرة للطلاب الذين يريدون السفر إلى الخارج لإكمال تعليمهم.
فالجامعات الفرنسية وغيرها في دول أخرى عادةً تطلب شهادة رسمية أو نتائج نهائية لإتمام التسجيل، لذلك، أي تأخير أو استبدال الشهادة بـ"إفادة" قد يؤخّر قبول الطالب أو يعرّضه لخسارة مقعده إذا لم تُقبل الإفادة.
 
وهكذا يبقى مصير الطلاب اللبنانيين المتجهين إلى الخارج مرتبطا مباشرة بالقرار النهائي بشأن الامتحانات الرسمية.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
من فرنسا.. خبر سار للطلاب اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاق لبناني – روسي لإعفاء الجوازات الديبلوماسية من التأشيرات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: شركة نيس الصربية النفطية المملوكة لروسيا تحصل على إعفاء أميركي جديد من العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية وحزب الله عقبة أمام ذلك
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الفرنسية

المستقبل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-08
Lebanon24
09:38 | 2026-05-08
Lebanon24
09:18 | 2026-05-08
Lebanon24
08:56 | 2026-05-08
Lebanon24
08:47 | 2026-05-08
Lebanon24
08:43 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24