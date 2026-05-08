بطريقة احتيالية.. سرق بطاقة مصرفية وسحب بواسطتها راتب متقاعد وهذا ما حلّ به!

08-05-2026 | 02:32
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 
"بتاريخ 1-5-2026، وأثناء قيام المواطن: م. ز. (مواليد عام 1982) بسحب راتب والده المتقاعد من صرّافٍ آلي في محلّة التّل- طرابلس، أقدم شخص مجهول، بطريقة احتيالية، على سرقة البطاقة المصرفيّة والورقة المدوّن عليها الرّقم السّرّي. وبعد قُرابة ساعة من الوقت، وردته رسالة نصيّة عبر جوّاله تعلمه بسحب كامل المعاش الشّهري من الرصيد. 

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتّحديد السّارق وتوقيفه. 

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة بطاقات مصرفيّة، وقد أوقف سابقًا بالجرم عينه. 

بتاريخ 04-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الميناء – طرابلس، على متن سيارة نوع مرسيدس، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والسّيّارة، عُثِرَ بحوزته على كميّة من المخدّرات والمبلغ الماليّ المسروق. 

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة سرقة البطاقة المصرفيّة بطريقة احتياليّة، وسحب الأموال بواسطتها. 

أُعيد المبلغ المسروق إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف (م. م.)، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".
 
