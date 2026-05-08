بدءًا من يوم غد.. الطقس سيتبدل وهكذا ستصبح درجات الحرارة

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الاسبوع مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم السبت .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27، بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة .الأحد:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال و في الداخل من دون تعديل على الساحل، مع رطوبة منخفضة وبقاء الرياح ناشطة.الإثنين:صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة مع استمرار الرياح الناشطة.-الحرارة على الساحل من 17 الى 26 ردرجة، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.-ساعة : 5,43-ساعة غروب الشمس: 19,27