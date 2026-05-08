لبنان

اللبنانية الأولى جالت في محافظة عكار لدعم مبادرة "مدرسة المواطنية"

08-05-2026 | 03:09
اللبنانية الأولى جالت في محافظة عكار لدعم مبادرة مدرسة المواطنية
ضمن الزيارات التي تقوم بها لدعم مبادرة "مدرسة المواطنية" في المدارس في كل انحاء لبنان، قامت اللبنانية الأولى السيدة  نعمت عون بزيارة بزيارة ميدانية الى محافظة عكار
المحطة الاولى كانت في مدرسة "ليسيه عبد الله الراسي" في حلبا، حيث عرض التلاميذ عدداً من المواضيع والمشاريع التي عملوا عليها لتجسيد مفهوم المواطنية، ومنها المساواة بين الرجل والمرأة، وإعادة التدوير في كل المجالات وليس فقط في مجال النفايات، وتقديم الدعم للمزارعين من خلال التطور التكنولوجي.
اما المحطة الثانية فكانت في ثانوية البراءة في فنيدق والتي تقع ضمن "مجمّع البراءة التربوي" الذي يضم العديد من الأقسام الاكاديمية والمهنية. والتقت السيدة الأولى الطلاب في مختلف الأقسام والمراحل الدراسية، حيث عرضوا مشاريعهم المستوحاة من نهج الثانوية الذي يعمل على تقوية كفاءة الشباب وتشجيعهم على عدم ترك الدراسة والانطلاق منها الى سوق العمل بما يساهم في تعزيز تنمية المنطقة وتطويرها. كما عرضوا لسلسلة مشاريع تحت عنوان " لبنان كما نحلم به"، من بينها مشروع لتطوير مطار "رينيه معوض" في القليعات.
والقت السيدة عون كلمة دعت فيها الطلاب الى تعزيز مفهوم المواطنية، وشرحت لهم أهمية هذا المشروع، وشجعتهم على مواصلة التحصيل العلمي لتحقيق احلامهم في المستقبل والمساهمة في مسيرة النهوض بلبنان.
وقدم الطلاب في كل من حلبا وفنيدق، درعاً تقديرياً الى السيدة الأولى ، شاكرين لها مبادرتها وزيارتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



