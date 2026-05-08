لبنان

هل كانت هذه حرب لبنان الأخيرة؟.. تقرير أميركي يُجيب

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
08-05-2026 | 03:30
هل كانت هذه حرب لبنان الأخيرة؟.. تقرير أميركي يُجيب
ذكرت مجلة "The Dispatch" الأميركية أن "وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قال يوم الثلاثاء إن السلام بين لبنان وإسرائيل "ممكنٌ للغاية" إذا تمكنت بيروت من مواجهة حزب الله. ولكن حتى مع ضغط واشنطن على الحكومتين للتوصل إلى تفاهمات أمنية غير مسبوقة، يستمر كل من حزب الله وإسرائيل في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان".
وبحسب المجلة: "إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 16 نيسان، ثم مدد في 23 نيسان، أصبح الآن في مهب الريح. فبالنسبة لحكومتي لبنان وإسرائيل، يأتي تصاعد العنف في وقت حرج؛ فقد اجتمع سفيرا البلدين مرتين في واشنطن في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية جديدة، لكن حزب الله لا يزال يتمتع بنفوذ كافٍ لعرقلة هذه الجهود. وحذّر الإسرائيليون حزب الله من الانضمام إلى الحرب وسط العمليات الأميركية الإسرائيلية المشتركة في إيران في 28 شباط، لكن في أوائل آذار، أطلق الحزب المدعوم من إيران خمسة صواريخ على شمال إسرائيل، وردّ الإسرائيليون بعنف متوقع، واشتعل الصراع من جديد بين إسرائيل وأقوى حليف لإيران".
 
وتابعت المجلة: "في الحقيقة، أوضح المسؤولون الدفاعيون الإسرائيليون أنهم عازمون على المواجهة، وشنّ الإسرائيليون أعنف قصف لهم حتى الآن، وخاصة على بيروت، في 8 نيسان. في الواقع، لن تكون هذه جولة أخرى من "جز العشب" مع الحزب الذي يتخذ من لبنان مقراً له. لقد أدركت إيران حقيقة هذه الحملة: إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات قد تكون قاصمة لحزب الله، بما في ذلك توغل بري أعمق في جنوب لبنان؛ وسعيًا منها لإنقاذ حليفها الأهم، ربطت طهران استمرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بخفض التصعيد في لبنان، واعتقد النظام الإيراني أن وقف إطلاق النار كان بالغ الأهمية لترامب لدرجة أنه قد يمنح حليفه فرصة للنجاة. في المقابل، أدركت الحكومة اللبنانية أن سيادتها مهددة، فرفضت السماح للنظام بالتحدث باسم مصالحها الوطنية؛ وقد استجابت واشنطن على الفور لمبادرة بيروت، ورعت محادثات ثلاثية نادرة بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن".
 
وأضافت المجلة: "كان ذلك هو الخبر السار؛ أما الخبر السيئ، فكان أن لبنان لجأ إلى طاولة المفاوضات ساعيًا إلى استغلال الضغط الأميركي على إسرائيل للعودة إلى الوضع السابق من الخمول الذي ضمن مرارًا وتكرارًا بقاء حزب الله. فطلبت بيروت وقف إطلاق النار، تمامًا كما فعل النظام الإيراني؛ وبينما كان الهدف من ذلك كسب الوقت للمفاوضات، فإنه سيكسب حزب الله الوقت أيضًا. فبعد عقود من الحروب التي انتهت باحتواء الحزب، باتت رغبة إسرائيل في القضاء عليه تبدو حقيقية. ففي الثامن من تشرين الأول 2023، شنّ حزب الله هجومًا على إسرائيل، مُشعلًا فتيل حرب استنزاف استمرت عامًا كاملًا. وفي ظلّ صدمة هجوم حماس التي لا تزال حاضرة، أبدت إسرائيل صمتًا غير معهود؛ ولم يبدأ الإسرائيليون هجومهم المباشر إلا في منتصف أيلول 2024، أي بعد عام تقريبًا، حيث أسفرت ضربتهم الأولى، وهي عملية أجهزة البيجر، عن مقتل أو إصابة المئات من مقاتلي حزب الله. ثم قام الإسرائيليون بتصفية كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في حزب الله، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله، ودمروا جزءًا كبيرًا من ترسانة الحزب، وشنوا توغلًا بريًا محدودًا. ومع ذلك، ظلت أهدافهم طوال هذه الفترة محصورة في دفع حزب الله إلى مسافة كافية من الحدود لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى ديارهم".
 
وبحسب المجلة: "أعقب ذلك وقفٌ هشٌ لإطلاق النار. وقد أبقى الإسرائيليون حزب الله تحت الضغط من خلال استهداف مواقعه العسكرية مرة أو مرتين يوميًا، إلا أن الحزب تمكن خلال الأشهر السبعة عشر الماضية من إعادة تنظيم صفوفه. والآن، تسعى إسرائيل إلى إضعاف حزب الله باستمرار حتى ينهار أو حتى يتمكن لبنان أخيرًا، أو يرغب، في نزع سلاحه. وعندما دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، كان الإسرائيليون يأملون أن تبادر بيروت إلى تفكيك الحزب؛ فوجود ميليشيا مُسلحة ومدربة تدريباً جيداً داخل البلاد يُشكل تحدياً للسيادة اللبنانية؛ إلا أن الحكومة اللبنانية لا تزال ضعيفة، والمجتمع اللبناني مُنقسم بشدة على أسس طائفية، وقد جعل هذا بيروت والقوات المسلحة تخشى اندلاع حرب أهلية، أو ما هو أسوأ، خسارة لبنان. وفي الحقيقة، لكلا الأمرين مبرر. فلا يزال حزب الله يحتفظ بما يكفي من ترسانته ما يجعل نزع سلاحه بالقوة مهمة شاقة عسكريًا. وظلّ الشيعة اللبنانيون، الذين يشكّلون نحو ثلث السكان، داعمين لحزب الله على نطاق واسع، مما سمح له بمواصلة تهديد لبنان بالصراع الداخلي. حاولت بيروت إقناع الحزب بتسليم ترسانته طواعيةً، لكنه رفض، كما هو متوقع".
 
وتابعت المجلة: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحرب المتجددة، والجهود الدبلوماسية المصاحبة لها، قد غيّرت هذه الظروف بما يكفي لكسر حاجز الخوف في لبنان. وسواء تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أم لا، وسواء نجحت الدبلوماسية أم لا، فإن الإسرائيليين ما زالوا يخططون لعملية عسكرية واسعة النطاق. ورغم استمرار المخاوف من عملية عسكرية واسعة النطاق، يشير الإسرائيليون إلى أهداف أكثر تواضعاً. فلا يبدو أن القيادة الإسرائيلية مهتمة باحتلال الأراضي اللبنانية. فيُمثل جنوب لبنان تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي بسبب الذخائر القصيرة المدى التي تُهدد القرى الإسرائيلية على الحدود. ومع ذلك، تمتد بنية الحزب التحتية إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير: يقع مركزه السياسي والعملياتي في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أنه يُدير أصولاً عسكرية ومواقع تدريب في أقصى شمال سهل البقاع، المُمتد على طول الحدود السورية. ببساطة، تفتقر إسرائيل إلى القوة البشرية اللازمة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في كامل هذه المنطقة، والجنود الموجودون لديها منهكون بالفعل من أكثر من عامين ونصف العام من القتال في غزة".
 
وأضافت المجلة: "يساعد هذا الواقع في تفسير سبب ميل مخططي الحرب الإسرائيليين على ما يبدو نحو خيار وسيط يتمثل في الاستيلاء على الأراضي اللبنانية الجنوبية حتى نهر الليطاني، مع وجود خطط لشن عمليات جوية واسعة النطاق لتدمير الأسلحة البعيدة المدى التي يمتلكها الحزب في المناطق الواقعة شمالاً. لقد هيأت إسرائيل بالفعل ساحة المعركة لمثل هذا التوغل؛ فقد دفعت تحذيرات الإخلاء مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين إلى مغادرة جنوب لبنان، ووسعت إسرائيل وجودها في هذه المنطقة ببطء ولكن بثبات، وهي على وشك الاستيلاء على كل بنت جبيل، ما يُسمى بـ"عاصمة المقاومة". وفي الوقت نفسه، قصفت إسرائيل الجسور وغيرها من البنى التحتية الحيوية لعرقلة جهود حزب الله في نقل التعزيزات والعتاد من مواقع أبعد شمالاً. وعلى الرغم من التقدم الدبلوماسي المتواضع، لا تزال القوات البرية الإسرائيلية مكلفة بالسيطرة على هذه المنطقة وحماية المجتمعات الحدودية إلى حين تفكيك وجود حزب الله فيها. بعد ذلك، تشير خطط الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيُبقي هذه المنطقة "منطقة قتل" في جنوب لبنان، مع مواصلة استهداف الأسلحة الخطيرة التي أخفاها حزب الله في الشمال بلا هوادة". 
 
وبحسب المجلة: "حذر النقاد من أن هذا النهج تكرار لاستراتيجية فاشلة تبنتها إسرائيل في نهاية القرن العشرين؛ لكن هذه المنطقة الأمنية المُعاد إحياؤها لا يجب أن تُكرر إخفاقات سابقتها التي جرت بين عامي 1985 و2000، عندما دخلت إسرائيل في مواجهة حزب الله لأول مرة. لا ينبغي أن يكون الغرض من منطقة الأمن الجنوبية الجديدة مجرد منطقة عازلة، بل ينبغي أن تمكّن الجيش الإسرائيلي من استغلال تفوقه وتسهيل ممارسة ضغط مباشر ومستمر وهجومي من جانبه في عمق معاقل حزب الله. لا شك أن هذه العمليات ستكون مكلفة، وكلما طالت مدة انتشار الجنود الإسرائيليين في لبنان، زاد احتمال ارتفاع عدد الضحايا. لا شك أن هذه الاستراتيجية تنطوي على قدر من الاستسلام. فإحياء منطقة الأمن يُعدّ بمثابة اعتراف بأن لبنان سيظل إما غير راغب أو غير قادر على نزع سلاح حزب الله بمفرده في المستقبل المنظور، كما أنه اعتراف بأنه لا سبيل آخر للسيطرة على الجبهة الشمالية دون تعريض قوات الجيش الإسرائيلي لمواجهات مباشرة ومستمرة مع حزب الله الذي لا يزال مصمماً على إعادة التسلح ومواصلة القتال".
 
وتابعت المجلة: "لكن إذا استخدمت إسرائيل منطقة في جنوب لبنان ليس كغاية في حد ذاتها، بل كجزء من استراتيجية لإضعاف حزب الله بوتيرة أسرع من قدرته على التعافي، فقد يكون الأثر التراكمي كارثيًا على الحزب. وإذا ما بادرت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جادة، ربما نتيجة للمفاوضات الجارية في واشنطن، فبإمكان الجيش الإسرائيلي تقليص عملياته بالتوازي، والنظر في نقل السيطرة على المناطق التي تم تهدئة الأوضاع فيها ضمن المنطقة الأمنية المُعاد إحياؤها إلى الجيش اللبناني. لن يتحقق السلام بين عشية وضحاها، لكن المنطقة الأمنية قد تُفضي إلى هدوء دائم على طول الحدود، وإلى عدم خوض أي اشتباكات بين لبنان وإسرائيل. ومع مرور الوقت، قد يُسهّل غياب الحرب وإراقة الدماء المتبادلة، الناتج عن هدوء الحدود، المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الجارية، ويجعل التطبيع في نهاية المطاف أمرًا ممكنًا". 
 
 
lebanon 24
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

