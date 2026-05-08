خلف: أي قانون عفو عام يجب أن ينطلق من مبدأ إصلاحي وعدالة حقيقية

Advertisement

وفي حديث الى"صوت كل "، لفت الى أنّ " النيابي أظهر توجّهًا نحو محاولة إخراج إلى النور" محذرا في الوقت عينه من "الوقوع في المحظور إذا جرى التعامل مع العفو كغطاء لتبرئة المرتكبين بدلا من أن يكون مدخلًا لرفع الظلم وتحقيق العدالة والإصلاح القضائي".وتوقّف عند" وجود مظالم ناتجة عن تأخر المحاكمات واكتظاظ السجون وتعثر انتظام " معتبرا أن" بقاء بعض الموقوفين أكثر من اثني عشر عامًا من دون أحكام نهائية يشكّل ظلمًا غير قانوني".وطمأن الى أنّ" هناك توافقاً لاستثناء جرائم القتل والاعتداءات الإرهابية التي طالت المدنيين والعسكريين من أي عفو منبّها من خطورة بعض الملفات المرتبطة بتمويل الإرهاب لما قد تسببه من تداعيات على ".