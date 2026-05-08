بالفيديو.. عمليات إجلاء لمدنيين حاصرتهم الغارات في الجنوب

انطلقت سيارات الصليب الأحمر، بمؤازرة من الجيش وبعد موافقة لجنة "الميكانيزم"، إلى بلدة بلاط - قضاء مرجعيون، حيث يوجد جريحان تحت أنقاض منزلهما جراء الغارات الإسرائيلية منذ يوم أمس، إضافة إلى تنفيذ عملية إجلاء لأحد المواطنين من منزله.
دخول دورية من الجيش برفقة الصليب الأحمر الى بلدة بلاط ــ قضاء مرجعيون لإخراح المدنيين العالقين فيها#lebanon24 pic.twitter.com/4guIXhKfBA
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 8, 2026
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 8, 2026
وقبل وقت، تمكّن فريق إسعاف من الصليب الأحمر اللبناني - مركز النبطية، بالتعاون والتنسيق مع الجيش، من إجلاء مجموعة من المدنيين من بلدة ميفدون، بعدما حاصرتهم الغارات الحربية المعادية، ومن بينهم جريح، كما نفدت لديهم المؤن.
ونُقل المدنيون، ومعظمهم من آل عياش، إضافة إلى عاملين من التابعية البنغالية كانا في مكان عملهما سابقًا، إلى خارج منطقة النبطية، فيما نُقل الجريح إلى أحد مستشفيات صيدا.