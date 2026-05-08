بالفيديو.. عمليات إجلاء لمدنيين حاصرتهم الغارات في الجنوب

انطلقت سيارات ، بمؤازرة من الجيش وبعد موافقة لجنة "الميكانيزم"، إلى بلدة بلاط - قضاء ، حيث يوجد جريحان تحت أنقاض منزلهما جراء منذ يوم أمس، إضافة إلى تنفيذ عملية إجلاء لأحد المواطنين من منزله.







دخول دورية من الجيش برفقة الأحمر الى بلدة بلاط ــ قضاء مرجعيون لإخراح المدنيين العالقين فيها#lebanon24 pic.twitter.com/4guIXhKfBA

— 24 (@Lebanon24) May 8, 2026

وقبل وقت، تمكّن فريق إسعاف من الصليب الأحمر اللبناني - مركز ، بالتعاون والتنسيق مع الجيش، من إجلاء مجموعة من المدنيين من بلدة ميفدون، بعدما حاصرتهم الغارات الحربية المعادية، ومن بينهم جريح، كما نفدت لديهم المؤن.

ونُقل المدنيون، ومعظمهم من آل ، إضافة إلى عاملين من التابعية البنغالية كانا في مكان عملهما سابقًا، إلى خارج ، فيما نُقل الجريح إلى أحد مستشفيات .