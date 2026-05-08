الدفاع المدني ينعى عنصر مركز راشيا الفخار حافظ يحيى

Advertisement

نعت في بيان، العنصر حافظ ، من عديد الفخار العضوي - الاقليمي، الذي استشهد بتاريخ ٠٨-٠٥-٢٠٢٦، جراء غارة إسرائيلية استهدفته على طريق الفخار - كفرشوبا.وفي ما يلي نبذة عن حياته:حافظ علي يحيى، من عديد مركز راشيا الفخار العضوي - النبطية الإقليمي من مواليد ١٩٧٥ - كفرشوبا (قضاء حاصبيا) .تطوّع اختيارياً في للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠١ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.الوضع العائلي: متاهل وله ثلاثة أولاد".