بعد التحذير الإسرائيلي.. بيان عاجل من بلدية العباسية للأهالي

أصدرت بلدية العباسية بيانا دعت فيه" جميع الأهالي إلى التوجّه فورًا إلى مركز النزوح الموقت في ثانوية العباسية، حفاظًا على السلامة العامة في ظلّ الظروف الراهنة".



وأكدت البلدية" ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعاون مع الفرق المعنية، بما يساهم في تسهيل عملية الانتقال والتنظيم داخل مركز الإيواء".

