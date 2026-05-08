الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/5/2026 حملت الرقم 832، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7 مليون و160 ألف ل.ل.، دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، على أن يدخل ضمن هذه التعرفة العلاج بال Erythropoietine، في خطوة تهدف إلى تثبيت مسلّمة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% على نفقة الضمان.وأكد كركي أنّ إدارة الصندوق ستبقى على جهوزية كاملة لإعادة النظر بأي تقديمات أو تعرفات إضافيّة كلّما دعت الحاجة، آملاً في المقابل أن يواكب القطاع الاستشفائي هذه الخطوات بمزيد من التعاون والتسهيلات لما فيه مصلحة المرضى، ولاسيّما لجهة عدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة غير مبررة.من جهة أخرى، أصدر كركي بتاريخ 7/5/2026 قرارين حملا الرقمين 268 و269 قضى بموجبهما منح مكتبي ومكتب سلفاً مالية استثنائية يقدّر مجموعها ب 5 مليار و300 مليون ل.ل. وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين المقدّمة في هذين المكتبين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمضمونين بالفعالية المطلوبة، خصوصاً في ظل الضغط الإضافي الناتج عن الأوضاع الراهنة وحركة النزوح الداخلية جرّاء العدوان على .